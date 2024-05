RBD responde ao seu ex-gerente Guillermo Rosas; revelam desfalque de US$ 1 milhão

RBD confirmou irregularidades de seu ex-gerente Guillermo Rosas na turnê “Soy Rebelde Tour”. Depois que Rosas enviou um comunicado à imprensa para garantir que não houve irregularidades na primeira das duas auditorias que enfrenta nos Estados Unidos, o grupo já o desmentiu.

Foi através de suas histórias no Instagram que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckerman publicaram um comunicado de imprensa em inglês e espanhol, revelando irregularidades de quase US$1 milhão.

Eles negam isso!

O grupo negou a versão de Guillermo, que afirmou em declarações públicas que o resultado da primeira de duas auditorias, realizada pela empresa "Citrin Cooperman", não havia revelado irregularidades.

“A empresa Souls Productions Inc. formada pelos membros do grupo informou que a empresa de seu ex-gerente, TH6 Entertainment, “recebeu fundos relacionados à turnê desde dezembro de 2022″ e que dessas receitas, cerca de US$1 milhão não foram contabilizados, mesmo após revisar as faturas entregues pela empresa de Guillermo Rosas.”

O grupo também explica que a "Citrin Cooperman" foi recomendada pelo próprio Guillermo Rosas, com quem já trabalhou no passado. Por isso, estão realizando uma segunda auditoria com uma empresa diferente.

Além disso, o RBD confirmou a versão de que existem pagamentos pendentes relacionados à bem-sucedida turnê, pois quem assinou os contratos foi a TH6 Entertainment, a empresa de Guillermo Rosas, que tem atrasado o processo de pagamento.

Eles não lidaram com o dinheiro

O grupo também esclarece que os únicos que receberam o dinheiro da turnê foram TH6 Entertainment em uma primeira etapa e Citrin Cooperman, na segunda. Deixando claro que eles nunca gerenciaram pessoalmente seus ganhos.

Eles fazem uma pausa na turnê!

Devido à seriedade da situação, a banda decidiu esperar que os problemas internos sejam resolvidos para poder continuar com todos os planos do RBD.

Foi também revelado que quem está representando legalmente sua empresa nos Estados Unidos é Simran A. Singh do escritório de advocacia “Singh, Singh & Trauben, LLP” com sede em Beverly Hills, Califórnia.

Por último, agradeceram aos seus fãs pela paciência, prometendo mantê-los informados sobre a delicada situação.