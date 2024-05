Por que Shakira trocou o nome de influenciador?

Durante um encontro no camarim, o influenciador mexicano Juanpa Zurita se aproximou da renomada cantora colombiana Shakira para pedir trabalho.

Ambos compartilharam um momento em que Juan tentou chamar a atenção de Shakira para apresentar sua nova produtora, Arco Entertainment Media. No entanto, devido à ocupação da cantora com um evento da ViX, ela não pôde dar a devida atenção ao influenciador, assim é o novo esboço do renomado influenciador que compartilhou em colaboração com a artista colombiana.

Juanpa compartilhou um vídeo em sua conta do Instagram onde se pode apreciar sua tentativa de solicitar emprego para Shakira. Apesar de seus esforços, a cantora não mostrou interesse em sua solicitação e não mencionou o assunto.

No vídeo, ao se despedir, a colombiana desejou sorte a ‘José' em seu novo projeto, trocando o nome de Zurita.

Um erro ou um jogo?

A decisão de Shakira de chamar Juanpa Zurita de ‘José' gerou surpresa e curiosidade entre os seguidores de ambos os artistas. Embora não tenha sido revelada a razão exata por trás dessa mudança, algumas especulações sugerem que poderia ter sido um simples erro ou uma brincadeira entre eles.

Apesar da falta de atenção e da mudança de nome, o mexicano não se sentiu ofendido com o tratamento da artista.

Na sua publicação no Instagram, ele parabenizou a cantora pela sua música ‘Puntería’, que é a música oficial da Copa América 2024. Zurita expressou que sabia que a colombiana estava feliz pela sua nova produtora e que não levou o incidente para o lado pessoal.

O encontro entre Juanpa Zurita e Shakira causou agitação nas redes sociais. Posteriormente, Zurita compartilhou em suas histórias do Instagram que Shakira havia feito com que a internet o chamasse oficialmente de ‘José'.

Ele até mostrou um print da busca pelo nome dele na internet, onde agora aparece como José Pablo Martínez-Zurita Arellano.

Reação do público nas redes sociais