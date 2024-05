Os 23 cozinheiros amadores do MasterChef Brasil são quase profissionais

Os 23 cozinheiros amadores do MasterChef Brasil de 2024 surpreenderam a apresentadora Ana Paula Padrão

Os 23 competidores amadores do MasterChef Brasil 2024 parecem profissionais, garantiu a apresentadora Ana Paula Padrão, que volta às noites da Band na próxima semana.

ANÚNCIO

“Eu fiquei surpresa com o quanto eles cozinham bem. Eles são quase profissionais”, disse a famosa ao site da Band, sobre a seleção dos próximos cozinheiros amadores que vão aprimorar suas técnicas no MasterChef Brasil 11.

Durante o lançamento oficial da competição gastronômica, que completa 10 anos no Brasil, Ana Paula revelou que esteve perto dos cozinheiros selecionados para a nova edição e garantiu que todos conhecem a história do MasterChef.

“Os cozinheiros amadores caminham junto com o programa. É perceptível que eles lembram das provas feitas durante esses 10 anos”, falou a apresentadora.

Simpatia não vai faltar no MasterChef Brasil 2024

Ana Paula Padrão também afirmou que na 11ª temporada do MasterChef Brasil não vai faltar simpatia, mesmo durante as provas mais acirradas.

A Chef Helena Rizzo segue como jurada na 11ª temporada do MasterChef Brasil, que estreia em maio na Band (Reprodução/Band)

Segundo a famosa, os 23 competidores selecionados são “muito simpáticos” e também trazem uma personalidade forte para o programa da Band.

Porém, Ana Paula Padrão garante que a disputa pelo troféu e pelo prêmio de R$350 mil mil será forte: “O jogo vai ser sério”.

ANÚNCIO

Henrique Fogaça está na estreia do MasterChef Brasil 11

O chef e jurado Henrique Fogaça está confirmado na estreia do MasterChef Brasil 2024, marcada para o dia 28 de maio. Ele deixou o reality gastronômico no ano passado, mas volta para analisar os 23 cozinheiros amadores deste ano.

No ano passado, a saída repentina de Fogaça do programa assustou os fãs, mas foi necessária para que o famoso conseguisse lidar com alguns problemas pessoais.

Para solucionar o problema, a Band chamou o Chef Rodrigo Oliveira para substituí-lo, mas o público não aprovou e Henrique retornou para analisar os pratos nas últimas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+.