O importante papel de Amal Clooney, esposa de George Clooney, na batalha contra o grupo Hamas

Amal Clooney, esposa do famoso ator americano George Clooney, é uma advogada de direitos humanos reconhecida que desempenhou um papel crucial na recente recomendação ao procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir mandados de prisão contra líderes israelenses e do grupo militante palestino Hamas.

A prestigiosa advogada britânico-libanesa faz parte do painel de especialistas que sugeriu ações legais contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Gallant e três líderes do Hamas. Amal publicou uma carta na segunda-feira no site da Fundação Clooney,que fundou com seu marido.

Amal Clooney é uma parte essencial das recentes decisões do Tribunal Penal Internacional

Em sua declaração, detalhou sua participação no caso, indicando que há mais de quatro meses o promotor do TPI pediu que a ajudasse a avaliar as evidências de supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Israel e Gaza. A mulher aceitou a tarefa e se juntou a um painel de especialistas legais internacionais.

Isso a levou a participar de um extenso processo de revisão de evidências e análises legais no TPI de Haia. Este painel, composto por especialistas em direito internacional humanitário e direito penal internacional, revisou minuciosamente as evidências, incluindo depoimentos de testemunhas, provas periciais, comunicações oficiais, vídeos e fotografias.

Amal Clooney e seus colegas concluíram unanimemente que havia motivos razoáveis para acreditar que os suspeitos identificados haviam cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Na segunda-feira, 20 de maio, o escritório do promotor-chefe do TPI anunciou que havia iniciado o processo de solicitação de mandados de prisão, que agora será avaliado por três juízes do TPI.

Amal Clooney deixa clara sua luta pela justiça

De acordo com o relatório, os crimes atribuídos a Netanyahu e Gallant incluem o uso da fome como método de guerra, homicídio intencional, ataques intencionais contra a população civil e extermínio. Os crimes atribuídos aos líderes do Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, incluem extermínio, assassinato, sequestro e agressão sexual.

Amal Clooney enfatizou seu compromisso com o estado de direito e a proteção de vidas civis, destacando que a lei internacional que protege os civis em tempos de guerra se aplica universalmente, independentemente do conflito. “Nunca aceitarei que a vida de uma criança tenha menos valor do que a de outra”.