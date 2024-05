Leticia Spiller volta às novelas em substituta de No Rancho Fundo na Globo

A atriz Letícia Spiller pode viver uma nova personagem em Tutti-Frutti, novela que vai substituir a trama No Rancho Fundo na Globo.

No entanto, ainda não há nenhuma informação envolvendo a personagem da atriz veterana que também esteve no elenco da novela O Sétimo Guardião (2018), sua última trama das 21 horas na emissora.

Porém, o desejo da autora Alessandra Poggi e da diretora artística Natália Grimberg, responsáveis pela novela, é que Letícia Spiller acerte um novo contrato com a Globo e confirme sua participação em breve.

Antes de brilhar nas novelas, Leticia Spiller foi Paquita da apresentadora Xuxa (Isac Luz/Globo)

Vale destacar que a próxima novela das 18 horas só estreia na programação da Globo em novembro, mas as preparações estão adiantadas nos bastidores do canal para que a trama inédita consiga manter a audiência conquistada pela história de No Rancho Fundo, que afastou o fracasso do remake de Elas por Elas.

A história da próxima novela das 18 horas da Globo

Ainda não há detalhes envolvendo a nova personagem de Letícia Spiller na próxima novela da Globo, mas Tutti-Frutti vai ser um folhetim de época, passando nos anos 1950.

Na história, uma jovem negra, interpretada pela atriz Duda Santos, a Maria Santa de Renascer, começa a fazer sucesso como modelo e garota-propaganda.

A novela das 18 horas, No Rancho Fundo, deve acabar em novembro de 2024 (João Cotta/Globo)

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o ator Pedro Novaes foi escolhido para ser o par romântico de Duda Santos na novela.

As gravações de Tutti-Frutti, título provisório da novela de época, estão programadas para começar em agosto em diferentes locações, como a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

É claro que os estúdios da Globo também deve ganhar uma nova cidade cenográfica para receber o elenco da trama substituta de No Rancho Fundo.

Com direção de Natália Grimberg, Tutti-Frutti deve estrear na programação da Globo em novembro.

*As informações sobre os capítulos e personagens da novela podem ser modificadas em função da edição da TV Globo.