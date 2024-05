Jason Momoa exibe seu lado músico com sua banda de rock

O famoso ator publicou vários vídeos tanto da prática da banda como do momento de sua atuação com uma guitarra elétrica e, como era de esperar, os seguidores das redes fizeram comentários sobre seu sogro Arjona e até pediram para que ele tocasse algo para ‘seduzir’ a filha do cantor guatemalteco.

"Reproduz algo de Arjona", "O que faz um Momoa seduzindo sua filha…", "Cante a música do Taxi, por favor", "Serote, você já é guatemalteco", "O problema não foi te encontrar", "Senhora dos 4 décadas, para nós, suas fãs", "Como tirar um cílio de algo que nunca teve olhos", são alguns dos comentários dos fãs que aplaudem o novo relacionamento do ator com a filha de um dos cantores mais importantes dos últimos anos.

Colaboração com Arjona?

Com relação ao pedido de muitos por uma colaboração entre Momoa e o sogro, pode acontecer; no entanto, é preciso levar em consideração que no último concerto que ele realizou no Chile para encerrar sua turnê 'Blanco y Negro', Arjona deixou claro que estava se aposentando devido a problemas de saúde. "Terei que desaparecer para buscar um motivo maior do que este. Se não o encontrar, prefiro não voltar", disse em parte de sua despedida.

“A vida e as pessoas têm sido imensamente generosas com este guatemalteco do bairro, professor de escola pública, que por tocar violão, adicionar algumas palavras e tentar uma melodia, conseguiu um milagre que nunca suspeitou (…) Me chamo Ricardo, os que me querem me chamam de ‘Seco’, e mais feliz e pleno do que nunca, embora com um problema que em breve será história, digo adeus e obrigado, de todo o coração”, publicou em agradecimento aos seus fãs.

