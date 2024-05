Harry e Meghan decidem não comparecer ao casamento do padrinho do filho; entenda

Harry e Meghan Markle não vão comparecer ao casamento do padrinho do filho deles, Hugh Grosvenor, 7º Duque de Westminster, que acontecerá no dia 7 de junho.

A ausência do casal na cerimônia do padrinho de Archie, de cinco anos, foi anunciada por Angela Levin, especialista em assuntos da família real britânica, durante uma entrevista ao site GB News.

Harry e o noivo são amigos de infância, o que torna a decisão ainda mais significativa. Segundo Levin, o motivo principal da ausência do casal seria evitar possíveis conflitos.

O casal, que atualmente reside nos Estados Unidos, preferiu recusar o convite para não “causar confusão e incômodo” entre os demais convidados. Esta escolha reflete a preocupação em manter a harmonia e evitar situações constrangedoras que possam surgir devido às suas presenças.

Razões para evitar o evento

A decisão de Harry e Meghan é vista como uma tentativa de minimizar as tensões que envolvem suas figuras desde que se afastaram dos deveres reais e se mudaram para a América do Norte.

O casal tem sido alvo constante de atenção da mídia, e qualquer aparição pública em eventos relacionados à família real tende a gerar inúmeras especulações e cobertura midiática.

Além disso, Harry e Meghan têm mantido uma agenda bastante ocupada com diversos projetos pessoais e profissionais, incluindo seu trabalho com a Archewell Foundation e outros compromissos relacionados a causas sociais.

A logística de uma viagem para o Reino Unido, somada às possíveis repercussões midiáticas, poderia ser mais um fator contribuinte para a decisão de não comparecer ao casamento.

A ausência deles no casamento do Duque de Westminster será certamente sentida. No entanto, essa decisão pode ser vista também como uma demonstração de respeito à vontade do casal de manter um perfil mais discreto e focado em suas novas vidas fora do círculo imediato da realeza britânica.