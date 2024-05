“Está voltando à vida”: JLo é culpada de roubar a juventude de Ben Affleck

A história de amor de Jennifer Lopez e Ben Affleck foi ofuscada depois que surgiram rumores de uma suposta crise conjugal que os estaria levando direto ao divórcio, situação que tem sido intensificada pelo comportamento do casal.

Os ‘Bennifer’ têm sido um dos casais mais mediáticos de Hollywood, por isso cada uma de suas aparições é analisada minuciosamente, e têm recebido muitas críticas, especialmente o ator, que costuma parecer mal-humorado ou desinteressado ao posar com a diva do Bronx.

Internautas afirmam que ele não está apaixonado, dada a postura que tem mantido em suas últimas aparições, e, para piorar, têm se encarregado de comparar o antes e depois de Affleck ao lado de Jen, acusando-a de ter "roubado" sua juventude.

Ben Affleck e sua transformação antes e depois com Jlo

Ben Affleck tem sido alvo de piadas e memes nas redes sociais em cada uma de suas aparições ao lado de Jennifer Lopez, pois seu comportamento tem levado muitos a considerar que ele leva uma vida infeliz.

Para além disso, os usuários têm comparado as expressões que ele manteve em outros encontros, como com sua ex-esposa Jennifer Garner ou outros amigos, onde costuma aparecer sorridente.

O aspecto físico dele também tem sido alvo de críticas, já que depois de se casar com a atriz, ele foi visto com uma barba cheia de fios brancos, além de looks bastante desleixados.

No entanto, agora que surgiram especulações sobre sua solteirice, onde afirmam que ele se mudou sozinho, o protagonista do Batman tem sido visto mais atraente, deixando para trás sua barba e até dizem que ele aplicou botox.

É por isso que muitos culpam Lopez de ter roubado sua juventude e alegria, mencionando que agora ele estaria recuperando sua vida. Além disso, há aqueles que foram além ao lembrar de alguns passeios do famoso com sua ex-namorada Ana de Armas onde ele aparece radiante e feliz.

Affleck foi recentemente visto durante uma saída noturna em Santa Mônica (Califórnia) com alguns amigos, enquanto sua esposa está no México promovendo seu novo filme 'Atlas', uma situação que tem causado fofocas, já que o casal costumava aparecer junto em todos os seus compromissos.

Embora alguns dias atrás Ben tenha aparecido sem sua aliança de casamento, em sua última saída ele decidiu usá-la, ao contrário da famosa que não a usou na estreia do filme, o que aumentou os rumores.

Apesar de toda a informação que surgiu, o casal preferiu não falar sobre sua verdadeira situação sentimental.