De sereia a princesa, J.Lo se transforma com dois looks incríveis durante a estreia de seu novo filme

A atriz celebrou a estreia de seu novo filme com os melhores visuais

Jennifer Lopez está celebrando um novo marco em sua carreira com a chegada de ‘Atlas’ na Netflix, o que marca seu primeiro grande projeto direto em streaming e sua incursão no cinema de ficção científica.

No dia 20 de maio, a atriz de 54 anos chamou toda a atenção em uma noite cheia de glamour durante a estreia do filme, no icônico Teatro Egípcio de Los Angeles. Como sempre, Lopez impressionou com sua presença e beleza, posando e sorrindo para os presentes, que a aplaudiam entusiasticamente enquanto ela desfilava pelo tapete vermelho.

Para a ocasião, ela usava um sofisticado top branco bandeau combinado com uma saia preta de corte sereia que se expandia elegantemente até o chão. Seu visual foi complementado perfeitamente com um penteado recolhido em um coque adornado com designs intrincados na parte de trás, adicionando um toque de sofisticação.

Quanto à sua maquiagem, Jennifer optou por um estilo clássico e natural que realçou o brilho de felicidade em seus olhos, além de combinar muito bem com seu traje bicolor. Claro, os acessórios não poderiam faltar e para eles, escolheu um colar de prata adornado com pedras verdes pastel que se destacava em seu pescoço, acompanhado por brincos combinando e sim, sua aliança de casamento.

Finalmente, a estrela levava uma bolsa de mão preta que combinava perfeitamente com sua saia fluida, demonstrando mais uma vez seu impecável senso de moda.

De sereia a princesa na Cidade do México

Depois de uma bem-sucedida apresentação em Los Angeles, a atriz voou para a Cidade do México para desfilar no tapete vermelho, organizado na Plaza Toreo Parque Central na terça-feira, 21 de maio.

A 'Diva do Bronx' estava muito bem acompanhada pelo diretor do filme, Brad Peyton, além de seu co-protagonista e vilão da história, Simu Liu, que aproveitaram para tirar fotos com os presentes, dar autógrafos e expressar a enorme emoção de estar em solo azteca apresentando este novo projeto.

"Estou muito animada, faz um tempinho que não estava aqui no México, com toda a minha gente. Meu coração está batendo muito forte", disse Lopez. "Estou muito emocionada com isso. Não esperava. É incrível e tem tanta gente".

Lopez parecia angelical com um vestido de chiffon em camadas, fluído e completamente branco com babados e composto por mangas amplas, um decote pronunciado e uma abertura alta que adicionaram um pouco de contraste.

Para o penteado, a atriz optou por um elegante coque, deixando dois finos fios ondulados soltos que delicadamente enquadravam seu rosto, adicionando um toque de suavidade ao seu visual. Para complementar, escolheu brincos de diamantes impressionantes que brilhavam ao lado de seu anel de casamento (sim, também estava usando), destacando sua sofisticação e bom gosto.

Isso é o que você precisa saber sobre 'Atlas'

No novo filme da Netflix, Jennifer Lopez interpreta Atlas Shepherd, uma analista de dados brilhante com um passado misterioso que a levou a ter uma profunda desconfiança em relação à inteligência artificial (IA). Sua vida muda quando decide se juntar a uma missão antiterrorista para capturar um robô rebelde (interpretado por Simu Liu), que acaba sendo seu ‘irmão’, criado a partir da IA. Para cumprir o objetivo, Atlas terá que aprender a trabalhar com aquilo que tanto desconfia.