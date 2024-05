Caio Blat desabafa sobre foto de esposa beijando outro: “Falta de respeito com um momento de lazer”

Caio Blat e Luisa Arraes estão em sintonia não somente na vida de casados, mas também no cinemas. O casal de atores vive Riobaldo e Diadorim, protagonistas da releitura de “Grande Sertão: Veredas”, clássico da literatura brasileira publicado por João Guimarães Rosa, em 1956.

ANÚNCIO

O filme ‘Grande Sertão’, de roteiro e direção de Guel Arraes, estreia em 6 de junho no Brasil, mas tem uma pré-estreia muito especial hoje, quinta-feira (23), às 20h, em exibição gratuita no CineCarioca Nova Brasília, localizado no Complexo do Alemão. Na nova roupagem, o longa fala exatamente sobre as periferias urbanas.

“Não poderia ser de outra forma. É um filme feito sobre eles [moradores], é o público que a gente almeja. Festivais de cinema são bacanas, prêmios são ótimos. Guel foi à Estônia receber o de Melhor Diretor, inclusive. Mas a gente quer que esse trabalho alcance seus verdadeiros destinatários, pessoas que vivem essa guerra cotidianamente”, relata Caio Blat.

Casamento não convencional

Com seu personagem se apaixonando pelo de Arraes no filme, Blat também comentou em entrevista sobre o relacionamento aberto que vive com atriz há sete anos.

“Eu sou um cara muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse. Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos, e as mulheres ficavam mais submissas. Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros.”

Em fevereiro, Luisa foi fotografada beijando Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show. Para Caio, isso foi uma falta de respeito com todos envolvidos.

“É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda”.