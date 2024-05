Britney Spears nadou nua e também foi enganada, as tumultuadas férias no México

Em sua mais recente escapada para as costas mexicanas, Britney Spears experimentou de tudo, desde momentos mágicos até um infeliz incidente de fraude que manchou parcialmente sua estadia. A cantora, que frequentemente desfruta dos paraísos tropicais do México, compartilhou uma experiência menos do que perfeita envolvendo uma vendedora local.

ANÚNCIO

Enquanto a maioria de seus dias eram passados entre a beleza e a tranquilidade, Spears enfrentou um evento inesperado que marcou sua jornada. “Uma senhora me enganou: me fez pagar 750 dólares em uma loja quando eram apenas 300″, confessou a artista em uma postagem no Instagram que posteriormente foi deletada, mas que não passou despercebida aos olhos da mídia.

A publicação gerou muitas reações nas redes sociais, onde se debateu o fato de que a cantora foi vítima de uma fraude por parte de comerciantes locais, algo que infelizmente é bastante comum em diferentes pontos do continente, de acordo com o que é relatado nas redes sociais.

Momentos de relaxamento

Apesar do momento ruim, Britney não deixou que esse incidente marcasse suas férias. A cantora descreveu o resto de sua viagem como "maravilhoso", cheio de momentos de libertação e autoexploração. Ela entusiasticamente contou como nadava nua no mar às três da manhã, apreciava vinhos selecionados e se envolvia em atividades que a faziam se sentir viva e conectada consigo mesma.

“Fiz 12 vídeos no México com os meus novos vestidos favoritos. Disse ‘Vai à merda’ a alguém pela primeira vez. Li todos os livros do hotel. Fiz passeios noturnos que me irritavam porque não estava no volante. Lavei a minha própria roupa na banheira. Fiquei ‘nasty’ e esfreguei óleo por todo o corpo enquanto usava um maiô de banho e gravei-me. E nunca publiquei. Aprendi a olhar para cima. Tive sonhos estranhos sobre as paredes da igreja. Peguei um resfriado e fui embora”, detalhou Spears sobre suas experiências.