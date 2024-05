Beckham detalha como seduziu Messi para que ele chegasse a Miami

A chegada de Lionel Messi à MLS foi uma verdadeira surpresa, já que parecia improvável que aquele que é considerado por muitos como o melhor jogador da história chegaria a uma liga com pouca relevância e, acima de tudo, com baixo nível de jogo.

Contra todas as probabilidades, em 15 de julho de 2023, o sonho se tornou realidade e em grande parte da chegada do astro argentino aos Estados Unidos, deveu-se à grande insistência, poder de negociação e convencimento de David Beckham.

Numa conversa recente com o Smartless, o ex-jogador internacional da seleção inglesa explicou, entre outros tópicos, qual foi a técnica para convencer Messi a escolher a MLS em vez de outros grandes clubes da Europa, como o Barcelona da Espanha.

Plano de sedução

Quem vestiu as camisetas do Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan e PSG, foi contundente ao afirmar que desde o seu primeiro dia como dirigente esportivo do Inter de Miami, seu principal objetivo foi levar o clube da Flórida ao histórico 10 vezes campeão mundial no Catar 2022.

“Foi minha visão desde o primeiro dia. Quando apresentei a equipe e tentei unir o escudo e as cores, o último slide da apresentação com os criativos foi uma foto do Messi com a camisa de Miami. Então, meu sonho sempre foi trazê-lo para o nosso time”, disse o "Spice Boy".

Ouvir Messi dizer em uma entrevista que um de seus sonhos era viver em Miami, foi a razão para acreditar que seu sonho poderia se tornar realidade em um curto prazo, situação que acabou se concretizando ao longo de um processo de quase cinco anos.

“Me infiltrei no hotel do pai dele e disse: ‘Quero contratar seu filho, sei que ele não virá agora, mas em algum momento quero trazê-lo para Miami’. Acho que ele também viu a vida que eu, meus filhos e minha esposa tínhamos em Los Angeles. Essa foi a decisão dele”, explicou Becks, confirmando que foi o contato familiar, o plano de sedução que permitiu a ele alcançar o que ele descreveu várias vezes como “sua maior vitória como dirigente esportivo”.