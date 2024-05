Apresentadora rouba a cena durante entrevista com o elenco de ‘Bridgerton’

O novo lançamento de ‘Bridgerton’ se tornou um sucesso na plataforma da Netflix devido ao desenvolvimento da história de amor entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton; no entanto, antes da estreia, algumas personalidades tiveram a oportunidade de conversar com o elenco, incluindo Martha Debayle, que gerou diversas reações com sua entrevista.

Martha Debayle é uma famosa apresentadora mexicana que se destacou em várias produções, no entanto, em várias ocasiões foi apontada pelos usuários das redes sociais por seus comentários polêmicos sobre certos temas de interesse público.

Martha Debayle rouba protagonismo durante entrevista com elenco de ‘Bridgerton’

Diante da estreia da nova temporada da popular série, a empresária mexicana compartilhou parte de sua entrevista com Nicola Coughlan e Luke Newton, destacando por assumir o protagonismo durante seu encontro com os atores, fazendo referência a uma história com seu marido.

“Não têm ideia dos problemas no meu casamento causados por Bridgerton. Tudo começou na segunda temporada. Literalmente, eu pausei e disse: ‘Querido, não consigo continuar, este casamento não pode funcionar’. E ele me disse: ‘O que está acontecendo?’ e eu disse: ‘Querido, estamos casados há 15 anos e nunca mais vamos sentir o mesmo’”, disse.

Além disso, Martha continuou a relacionar o personagem de Penélope com sua infância, destacando como ela conseguiu se amar e se aceitar a partir de um espaço de amor.

"Na minha infância, se há algo com o qual me identifico contigo é que sempre me senti invisível e, quando passei pelo processo de tentar entender como me amar de verdade, acredito que é algo que muitas mulheres estão passando agora e que podem se identificar com Penelope", acrescentou.

Como era de esperar, a entrevista gerou diferentes reações nas redes sociais, apontando Martha Debayle por querer tomar o protagonismo dos membros do elenco da série da Netflix.