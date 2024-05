A série Toy Boy da Netflix tem feito sucesso na plataforma

A plataforma Netflix possui uma lista de filmes e séries espanholas que são as favoritas de seus espectadores, especialmente se forem do gênero erótico. Na lista se destaca ‘Toy Boy’, que tem chamado atenção por seu drama e sensualidade.

‘Toy Boy’ é uma série espanhola criada por César Benítez, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez Llano, que chegou à Netflix em 2021 com duas temporadas, cada uma com um conjunto intrigante de episódios para assistir.

A série segue uma trama cativante que mantém os espectadores à beira de seus assentos durante cada episódio, com uma duração que varia entre 50 e 60 minutos.

Nesta produção, María Pedraza interpreta Triana Marín, uma advogada astuta que está defendendo um stripper acusado de um crime.

Conforme a trama de ‘Toy Boy’ avança, os laços emocionais entre Triana e o acusado, interpretado por Jesús Mosquera, se intensificam, transformando seu trabalho em algo mais do que uma simples defesa legal.

A vida de um stripper acusado de um crime

O stripper Hugo Beltrán é condenado a quinze anos de prisão depois que o marido de sua amante, Macarena Medina, foi encontrado morto.

No entanto, quando as autoridades o interrogam, ele é incapaz de lembrar os fatos exatos que ocorreram na noite do assassinato. Depois de sete anos, ele tem a oportunidade de provar sua inocência.

A relação entre Triana e Hugo está se tornando cada vez mais complicada à medida que tentam provar a inocência de Hugo e desvendar os mistérios que cercam o caso.

Seus diferentes antecedentes e circunstâncias pessoais adicionam uma camada adicional de complexidade à trama de ‘Toy Boy’, mantendo os espectadores ansiosos para descobrir como se desenvolverá seu relacionamento e o desfecho do caso, conforme relatado pelo portal Diez Minutos.

A produção com cenas picantes foi transmitida na Antena 3 e a temporada 2 no Atresplayer Premium. Agora está de volta ao sucesso em todo o mundo pelas mãos da Netflix.