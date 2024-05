A cena de Penélope nos deixou com vontade de mais: a internet lembra como foi a de Daphne

Como era de esperar, na primeira entrega da terceira temporada da série da Netflix, ‘Bridgerton’, Penélope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados por Nicola Coughlan e Luke Newton, são os que roubam o protagonismo desta vez, já que ela tomou a decisão de procurar um marido em vez de continuar esperando por seu amor platônico.

No entanto, ele oferece sua ajuda, pois como homem e melhor amigo, deseja orientá-la para fazer uma boa escolha. No entanto, o beijo que ela lhe deu o marcou, levando-o a uma profunda reflexão, que, dia após dia, foi transformando as emoções do jovem Bridgerton, que acaba se apaixonando por Featherington.

Ela, é claro, consegue alguém bastante interessado nela. Trata-se de Lord Debling, que está interessado em pedir sua mão em casamento, pois considera que ela tem a verdadeira liberdade que ele busca em uma mulher. No entanto, ele percebe que os verdadeiros apaixonados são ela e Colin, então dá um passo para trás para que eles possam viver seu romance.

Colin aproveita para gritar seu amor por Penélope e acabam fazendo amor na casa dos Bridgerton. Ele pede que ela seja sua esposa. Essas cenas de paixão e luxúria entre o casal fizeram com que os internautas se lembrassem do mesmo momento vivido por Daphne Bridgerton com Simon Basset, o duque de Hastings.

A primeira temporada da série focou neste casal, interpretado por Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page. Bridgerton inicia sua vida sexual com o duque, algo que foi uma tarefa titânica para Phoebe e Regé-Jean, pois uma das instruções que a atriz recebeu foi: "Você precisa ter um orgasmo".

Esta foi a cena em que ele pede a ela para se masturbar, a fim de descobrir o prazer. "Eu queria que meu personagem tivesse um ar moderno, que fosse uma mulher com desejos sexuais e um mundo exterior que não se vê à superfície, e mesmo assim, essa cena foi a mais difícil de fazer", explicou a artista em uma entrevista para a Glamour. No entanto, ela acrescentou que se sentiu confortável porque contou com a ajuda de um treinador de intimidade enquanto as cenas quentes eram filmadas.

Por sua vez, Page também revelou que durante essas cenas ele sofria de mau hálito: “Isso é a única coisa que ninguém sabe sobre ‘Bridgerton’, que Phoebe e eu tínhamos um hálito terrível de café o tempo todo”, disse no ‘The Late Show’ com Stephen Colbert. No entanto, ele revelou que foi um pacto entre os dois.

As cenas entre os mestres foram tão intensas e com uma química tão genuína que muitos chegaram a especular que realmente existia um relacionamento amoroso entre eles, mas Regé-Jean e Phoebe afirmaram que são apenas grandes amigos e colegas. A série estreará a segunda parte da terceira temporada em 13 de junho.