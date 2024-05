3 filmes que abordam a relação entre mãe e filha: vão fazer você ligar para sua mãe no final

A relação entre mãe e filha tem sido amplamente explorada no cinema

A relação entre mãe e filha é uma das mais fortes que existem. O amor nesse vínculo é incondicional, profundo e puro. No entanto, apesar disso, também pode ser muito complexa.

Além do afeto genuíno, a dinâmica mãe-filho é marcada por fatores como as expectativas sociais, a lacuna geracional, as experiências e batalhas pessoais individuais.

Ao mesmo tempo em que as mulheres amadurecem, a percepção delas em relação às suas mães muda: elas percebem que suas mães não são perfeitas e que ninguém as ensinou a ser mães, o que pode resultar em uma maior compreensão.

No entanto, em algumas ocasiões, mesmo que você consiga se identificar em um nível muito mais profundo com seus pais, os conflitos, a confusão e o afastamento podem ser inevitáveis.

As complexidades do vínculo mãe-filha têm sido representadas no cinema em várias produções. Embora de diferentes perspectivas, todas destacam o quão belo e multidimensional é esse vínculo.

3 filmes que retratam as relações entre mãe e filha

Se tiver vontade de ver um desses projetos, aqui estão três dos filmes que melhor retratam a relação entre mãe e filha. Se assistir sozinha, com certeza acabará ligando para sua mãe.

Lady Bird (2017)

O filme com cinco indicações ao Oscar segue a tensa relação entre uma adolescente artística prestes a ir para a universidade que se chama ‘Lady Bird’ e sua trabalhadora mãe, Marion.

A jovem sonha em deixar seu bairro na Califórnia para viver a vida universitária na costa leste do país, embora sua mãe queira que ela fique para economizar dinheiro e mantê-la por perto.

‘Lady Bird’ pensa que sabe mais do que sua mãe e Marion acha que sua filha é muito teimosa. Ao longo do filme, elas vão e vem entre discussões e momentos ternos juntas, tentando se reconciliar.

Onde assistir: Netflix / Prime Video

Minha mãe é uma sereia (1990)

O filme segue Rachel, uma mãe solteira que acabou de se mudar para Massachusetts após seu último fracasso amoroso. Ela se mudou frequentemente para fugir de seus ex-amantes e outros problemas.

Charlotte, a mais velha de suas filhas, ressente-se de sua mãe por essa situação e tenta ser o mais diferente possível dela, por isso quer se tornar freira. No entanto, ela se apaixona por um funcionário da igreja.

A situação gera sentimentos mistos em Rachel, que tem um relacionamento instável com sua filha mais velha devido à sua falta de autoridade e à relutância de sua filha em ouvir o que ela tem a dizer.

Entre muitas coisas, o filme mostra o quão difícil pode ser para uma mãe deixar sua herdeira ir e cometer erros por conta própria; especialmente quando ela mesma já os cometeu.

Onde assistir: AppleTV+ / Prime Video (apenas em alguns países)

Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo (2022)

O filme segue Evelyn, uma mulher com um negócio falido e um casamento à beira do divórcio, que acaba sendo arrastada para uma aventura no multiverso onde apenas ela poderá salvar o mundo.

Para isso, ela terá que conectar-se às vidas que poderia ter tido se não tivesse se casado e tido sua filha, Joy. No entanto, a história não é tanto sobre o multiverso como sobre o vínculo mãe-filha.

Evelyn e Joy nunca concordam e nenhuma se esforça para se colocar no lugar da outra. No entanto, a heroína faria qualquer coisa por sua filha única e esta sempre precisará de sua mãe.