Vestido transparente que Bella Hadid usou em Cannes gerou polêmica

Bella Hadid é uma das modelos mais famosas e bem-sucedidas dos últimos tempos, e recentemente surpreendeu com seu visual ousado no Festival de Cinema de Cannes.

A famosa fez uma aparição nesta segunda-feira com um vestido que, embora a tenha feito parecer sexy e moderna, desencadeou polêmicas e críticas.

Ela foi chamada de “vulgar” por aderir à tendência de mostrar os mamilos que outras famosas como Emily Ratajkowski e Rosalía já adotaram.

O vestido de Bella Hadid que causou polêmica em Cannes por mostrar os mamilos

Bella Hadid usou um lindo vestido marrom com drapeado e transparências, desenhado por Anthony Vaccarello, diretor criativo da Saint Laurent.

Este vestido era justo ao corpo e tinha decote halter, com transparências na área do busto, e não usava sutiã, deixando assim os mamilos à mostra, o que gerou críticas.

"Uma única pergunta: mas por que precisava?", "que vulgar, meu Deus, por favor Carolina Herrera dê aulas de moda para essas mulheres", "vulgar. Muito pouca autoestima", "Tem que pedir a Carolina Herrera que a ajude a se vestir com elegância e bom gosto", "Está comum, que necessidade de chamar a atenção dessa forma 😮", "Carolina Herrera infartaria se visse este vestido", "Isso não é elegância, é ser vulgar!!", e "Que vão nuas de uma vez, nada elegante", foram algumas das reações nas redes.

Embora a irmã de Gigi Hadid tenha recebido milhares de críticas e desaprovação total com este vestido, ela o exibiu em suas redes com uma foto sexy, mostrando que não se importa com o que os outros vão dizer.

No ano passado, foi a modelo Irina Shayk quem causou polêmica com um visual muito revelador usando um vestido completamente transparente que mostrava sua roupa íntima, e desta vez foi Bella Hadid, deixando claro que as modelos não estão lá para agradar aos outros, mas sim para impor moda e dar muito o que falar.