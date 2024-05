“Que pateta”, marido de Scarlett Johansson zombou dela mais uma vez e fez uma piada ofensiva sobre sua figura

O comediante zombou dela em um segmento do SNL

Scarlett Johansson é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, mas há alguns anos ela pausou sua carreira para se dedicar ao seu marido, Colin Jost, e seus filhos Rose Dorothy Dauriac e Cosmo Jost.

E é que a atriz se casou com o comediante em 2020 e eles têm um relacionamento muito privado, embora tenham sido vistos juntos em algumas ocasiões em tapetes vermelhos.

No entanto, Colin tornou-se alvo de críticas, depois de fazer uma piada ofensiva no programa Saturday Night Live, onde participa, sobre a famosa atriz.

A brincadeira ofensiva que o marido de Scarlett Johansson fez sobre ela no SNL

Durante o segmento Weekend Update, Colin Jost fez uma piada cruel sobre Scarlett Johansson que não foi bem recebida nas redes sociais.

“O ChatGPT lançou uma nova função de assistente de voz inspirada no personagem de inteligência artificial de Scarlett Johansson em ‘Her’ que nunca me dei ao trabalho de olhar, porque sem aquele corpo, qual é o sentido de ouvir?”, disse o famoso comediante, causando indignação.

E é algo muito cruel para uma mulher, especialmente vindo de seu marido e muito sexista, algo pelo qual a atriz já reclamou antes.

No entanto, não foi diretamente culpa dele, pois foi o co-anfitrião Michael Che quem escreveu essa piada e fez com que Colin a lesse, pois é assim que funciona esta seção, ambos devem escrever piadas ofensivas que o outro deve ler e o fazem ao vivo, sem tê-las lido antes.

No entanto, apesar disso, muitos consideram que ele poderia ter se recusado ou pelo menos pedido desculpas, além de não ser a primeira vez que ele zombou da atriz.

"Não me parece engraçado nem divertido", "se vai fazer piadas sobre ele, ok, mas não precisa envolvê-la nisso", "acho uma falta de respeito e muito sexista, sinceramente", "pobre Scarlett ter que lidar com um idiota desse jeito", e "ela merece um marido melhor que a respeite", foram algumas das reações nas redes.

No ano passado, o comediante zombou de Scarlett no mesmo segmento, devido a uma piada escrita por seu colega que dizia "o estado de Nova York agora permite que os cinemas sirvam álcool, então finalmente posso desfrutar dos pequenos filmes de arte independente da minha esposa".

Nesse momento, ele se desculpou e garantiu que era apenas uma brincadeira e que amava seus filmes.

Mas, além disso, ele zombou dela em outras ocasiões, e mesmo fora do programa, quando nada o justifica, então certamente estão pedindo que ele respeite a atriz e lhe dê o tratamento que ela merece.