“Que estilo mais abstrato”: Shiloh Jolie-Pitt reaparece e seu visual gera controvérsia

Shiloh Jolie-Pitt voltou a causar alvoroço nas redes sociais, pois fiel ao seu estilo, reapareceu com uma mudança de visual que gerou debate entre os internautas, tudo isso enquanto exibia um vídeo que mostrava que, ao contrário de seus pais, não era a atuação sua paixão, mas sim a dança.

Há alguns anos, o estilo de Shiloh Jolie-Pitt tem estado sob os holofotes, levando os internautas a questionar com qual gênero ela se identifica, já que, de repente, a jovem tem surpreendido com mudanças abruptas, indo de um estilo descontraído com bermudas e camisetas e cabelo raspado, a exibir vestidos de princesa em eventos ao lado de sua mãe, como aquela aparição no tapete vermelho de 'Eternals' que deixou todos confusos.

Angelina Jolie y sus hijos Getty Images: Jesse Grant (Jesse Grant/Getty Images: Jesse Grant)

É assim que não apenas Angelina Jolie e Brad Pitt têm dominado as manchetes por sua separação midiática que os levou aos tribunais lutando por seu castelo na França, mas também sua filha, que através das redes sociais mostra seu talento para a dança e como seu estilo tem mudado ao longo do tempo.

Quando era apenas uma criança, Shiloh identificava-se como um menino e pedia para ser chamada de John ou Peter, vestindo roupas masculinas como Pax ou Maddox. Com o tempo, foi dito que ela havia iniciado seu processo de readequação de sexo, no entanto, foi mencionado que isso foi interrompido e que na verdade o que a jovem de 17 anos poderia estar sofrendo seria 'disforia de gênero'.

Shiloh Jolie-Pitt exibe seu talento para a dança

Não é segredo que a grande paixão de Shiloh Jolie-Pitt é a dança, exibindo seus talentos em sua conta do TikTok; no entanto, um vídeo recente revelou mais do que apenas seus passos de dança, também seu novo visual que para os fãs pareceu um pouco ‘abstrato’.

No vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais, mostra a jovem de 17 anos exibindo alguns de seus melhores passos em um estúdio de dança localizado em Los Angeles e foi seu professor, Lil Kelaan Carter, quem elogiou o talento de Shiloh, dando um gostinho de sua aula dedicando uma mensagem de parabéns onde se lia: "Seu movimento é uma loucura. Obrigado pela sua energia".