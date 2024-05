Personagens e atores do parque da Disney concordam em criar seu próprio sindicato

Os atores e trabalhadores que dão vida aos personagens queridos no parque Disney, no sul da Califórnia, finalmente chegaram a um acordo neste fim de semana para criar seu próprio sindicato. A sessão de votação entre os membros durou três dias e terminou no último sábado.

Os homens e mulheres que ‘dão vida’ ao Mickey Mouse, Cinderela ou Tinker Bell, concordaram em formar o sindicato da Associação pela Igualdade de Atores, conforme anunciado no sábado em comunicado pelos membros do elenco dos desfiles e personagens nos parques temáticos localizados perto de Los Angeles. A moção foi aprovada por uma ampla margem para sindicalização, a fim de se tornarem agentes de negociação para um grupo composto por quase 1.700 funcionários.

Como ficaram as votações dos trabalhadores da Disney que concordaram em ter seu próprio sindicato agora?

No site da associação que estava acompanhando de perto as votações entre os membros, foi indicada uma aprovação de 78,3% (953 votos) a favor e 21,3% (258 votos) contra.

“A presidente da Associação pela Igualdade dos Atores, Kate Shindle, disse em comunicado divulgado na noite de sábado: “Eles afirmam que a Disneyland é ‘o lugar onde os sonhos se tornam realidade’ e para os membros da equipe da Disney que trabalharam para organizar um sindicato, seu sonho se tornou realidade neste dia”.

Shindle referiu-se aos trabalhadores como a ‘linha de frente’ da experiência dos visitantes do parque. Agora, graças à organização do sindicato, os membros do elenco discutirão maneiras de melhorar a saúde e segurança, salários, benefícios, condições de trabalho e segurança no trabalho antes de se encontrarem com representantes da Walt Disney Company para negociar um contrato com as prioridades da equipe, disse a presidente.