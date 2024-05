Os conflitos de Ben Affleck para JLo que teriam alertado sua crise

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão envolvidos em rumores de um possível divórcio dois anos após se casarem e são muitas as pistas que têm deixado nas últimas semanas, as quais confirmariam os rumores apesar da recusa em falar sobre o assunto.

Embora o casal tenha sido visto junto nos últimos dias, Ben tem sido visto várias vezes sem sua aliança de casamento, e recentemente foi o grande ausente na estreia do novo filme de sua esposa, 'Atlas', apesar de sempre costumar acompanhá-la em seus projetos.

Os Bennifer têm sido alvo de críticas desde o início do seu casamento, pois os utilizadores da Internet replicaram algumas das suas discussões públicas, bem como os gestos de desagrado do ator quando estava ao lado da sua esposa.

Os desfechos de Ben Affleck para Jennifer Lopez

Cada uma das aparições públicas de Jennifer Lopez e Ben Affleck eram foco de fofocas devido aos desentendimentos e gestos que o protagonista de Batman costumava ter, enquanto a diva do Bronx tentava disfarçar a situação, mas aparentemente a crise teria levado ao divórcio.

Ele nega um beijo

No mês passado de fevereiro, o casal passou por um momento desconfortável durante a estreia do documentário da diva do Bronx chamado ‘This Is Me… Now: A Love Story’ para a Amazon, quando ela tentou beijar o marido e ele a rejeitou sem se importar que estavam sendo gravados por várias câmeras.

Neste momento, JLo era quem procurava acariciar e abraçar Ben, por isso os usuários na Internet afirmam que ela está tentando fingir sua felicidade.

Abra a porta do carro

Algumas semanas atrás, um vídeo da dupla apareceu quando estavam a caminho de pegar seu veículo e foi possível ver Affleck batendo a porta quando JLo entrava, o que indicava uma discussão entre eles. Mais tarde, foram vistos brigando dentro do carro.

Discutindo dentro do veículo

São várias as brigas que os Bennifer tiveram no meio de seus passeios e seus gestos de irritação foram captados por vários paparazzis, muitos deles dentro de seus veículos.

Gestos de mau humor

São muitos os memes que surgiram nas redes sociais após cada aparição do casal, onde se pode perceber a falta de entusiasmo do famoso, gestos que até foram comparados com suas saídas com sua ex-esposa Jennifer Garner, com quem foi visto sorrindo e se divertindo.

Discussão no tapete vermelho

As brigas do casal chegaram até nos tapetes vermelhos, pois durante a estreia do filme The Mother em 12 de maio passado, onde ambos chegaram com looks elegantes, chamaram a atenção ao serem flagrados brigando, sendo os gestos de Affleck que os denunciaram novamente.

Discussão na rua

Numa das suas viagens à França, o casal visitou uma joalheria onde ele teria ficado chateado porque Jennifer pediu uma foto, situação que os levou a trocar fortes palavras.

Cansado dos seus carinhos

Num outro vídeo que apareceu nas redes sociais, é possível ver o casal deitado em cima de um carro, enquanto ela o beija e o abraça, mas Ben acaba afastando-a no meio de reclamações.