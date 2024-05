O filme baseado em fatos reais que está fazendo sucesso na Netflix

Seguindo com o gosto dos espectadores por filmes românticos sexys, chega uma produção à plataforma da Netflix que promete fazer você refletir. Trata-se de ‘Jovem aloucada’, um filme que está arrasando com suas cenas muito quentes.

‘Jovem aloucada’ é um filme chileno estrelado por Alicia Rodríguez e dirigido por Marialy Rivas. Foi lançado em 2012 e está disponível no catálogo da Netflix, enlouquecendo os usuários com sua trama centrada nas inclinações sexuais e rebeldia dos adolescentes.

De acordo com o portal Diario Uno, a imprensa especializada mundial teve reações muito positivas, elaborando resenhas encorajadoras, destacando-a como “muito realista e eficaz”. O filme é inspirado em eventos reais, foi lançado no catálogo da Netflix com uma duração de 1 hora e 35 minutos em 28 de fevereiro de 2021.

Daniela entre a culpa cristã e a rebeldia

A produção gira em torno da vida de Daniela (Alicia Rodríguez), uma garota bissexual de 17 anos que foi criada em uma família muito conservadora e evangélica.

Para explorar sua sexualidade, decide criar um blog para adolescentes sobre suas experiências sexuais pessoais.

Dividida entre a culpa cristã e sua rebeldia inata, Daniela vive uma noite traumática de excessos que lhe trará o castigo de seus pais e seu próprio questionamento existencial.

Nesse forçado passo para a vida adulta, Daniela tentará se redimir de seu passado adolescente ardente, encontrando, no entanto, um novo obstáculo: a chegada de seu primeiro amor homossexual.

O filme recebeu vários prêmios entre 2012 e 2013, incluindo o Prêmio de Melhor Roteiro Dramático Internacional no Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos. Além disso, o Prêmio do Público no Festival de Cinema Latino-Americano de Toulouse, na França, e o prêmio de Melhor Filme na seção Vanguarda e Gênero, BAFICI, em Buenos Aires.