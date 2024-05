O emocionante vídeo do Real Madrid para celebrar a carreira de Toni Kroos após o anúncio de sua aposentadoria

O jogador de futebol alemão Toni Kroos abalou o mundo do futebol e o coração dos fãs do esporte, sem distinções, ao anunciar que se aposentará de sua profissão após a Eurocopa de 2024. Com um emocionante vídeo, o Real Madrid celebrou a excelente carreira do meio-campista, que chegou ao clube em 2014.

ANÚNCIO

"17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou a minha vida. Minha vida como jogador de futebol, mas acima de tudo como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, após 10 anos, no final da temporada, esta vida chega ao fim. Nunca esquecerei esta década tão emocionante e bem-sucedida!" começou Kroos em sua postagem no Instagram.

O internacional da Alemanha, de 34 anos, agradeceu ao presidente do clube merengue, Florentino Pérez, ao clube e "a todos que me receberam de braços abertos e confiaram em mim. Mas acima de tudo, quero agradecer a vocês, queridos madridistas, pelo carinho e apoio desde o primeiro dia até o último".

Este foi o emocionante vídeo com o qual o Real Madrid homenageou Kroos após o seu anúncio

Kroos afirmou que sua “carreira como jogador ativo terminará neste verão após a Eurocopa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube”. Em resposta, o clube espanhol compartilhou um emocionante vídeo, com a hashtag #GraciasKroos, que já está em todas as tendências mundiais no X (anteriormente Twitter).

"O Real Madrid quer expressar sua gratidão e carinho a Toni Kroos, um jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas de nosso clube e do futebol mundial", diz o comunicado da equipe 14 vezes campeã da Europa.

Desde a sua chegada ao Real Madrid em 2014, Kroos ajudou a conquistar 22 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões e quatro Ligas. Ele jogou 463 partidas pelo clube branco e pode se despedir com outra Liga dos Campeões em 1 de junho, na final do principal torneio de clubes do continente contra o Borussia Dortmund em Londres.