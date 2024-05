Netflix: se gosta de Bridgerton assista esse filme enquanto espera a segunda parte da série

Trata-se de 'Ehrengard: A Ninfa do Lago', uma produção dinamarquesa

A terceira temporada de Bridgerton está atraindo os espectadores que ficaram ansiosos por mais desde o quarto episódio. Mas enquanto isso não chega à tela da Netflix a segunda parte da história de Penelope e Colin, há um filme que também aborda a aristocracia e suas complicadas relações. Trata-se de ‘Ehrengard: A Ninfa do Lago’.

Seguindo este rastro de sucesso e exploração de relacionamentos na alta sociedade, ‘Ehrengard: A Ninfa do Lago’ chega para oferecer uma experiência cinematográfica semelhante.

Com uma duração de menos de duas horas, o filme nos introduz na trama de um especialista em amor contratado por uma duquesa para avivar a paixão em seu filho, o príncipe, garantindo assim seu futuro como rei e preservando o status da família.

O drama dinamarquês dirigido por Bille August é baseado no romance homônimo da autora Karen Blixen e se passa no início do século XIX.

Um especialista em amor te levará ao extremo da sedução

A sinopse oficial fornecida pela plataforma adianta: "Um especialista em amor se envolve em um escândalo - e em um romance inesperado - quando é designado para ensinar estratégias de sedução ao tímido filho da grande duquesa".

Na sua maioria, os atores e atrizes que participam desta produção também são dinamarqueses e entre eles estão Sidse Babett Knudsen, Mikkel Boe Følsgaard, Christopher Læssø e outros. Além disso, conta com um roteiro escrito por Anders Frithiof August e Jacob Jørgensen.

O filme promete explorar temas de amor secreto, sedução e acordos clandestinos para obter mais influência, tudo ambientado no luxuoso pano de fundo da alta sociedade do século XIX.

Se quiser viver as sensações que a série Os Bridgertons lhe deu, então não pode perder esta série dinamarquesa que também o manterá atento à tela pequena.