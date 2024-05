Netflix: o filme comovente baseado em uma história real chocante que vai te emocionar

"As Nadadoras" é a história de duas irmãs sírias que fogem de sua casa devastada pela guerra

A plataforma Netflix lançou recentemente um filme que conta a história de duas atletas que fugiram da guerra para alcançar seus sonhos. O filme se chama “As Nadadoras”, que já está no Top 10 dos mais assistidos em streaming.

ANÚNCIO

O filme é estrelado por Manal Issa e Nathalie Issa e foi lançado em 11 de novembro, com a direção de Sally El Hosaini e um roteiro escrito por Jack Thorne e sua diretora.

"Duas irmãs sírias fogem de sua casa devastada pela guerra em Damasco. Ambas nadam por horas no agitado mar Mediterrâneo para chegar à Grécia, onde solicitam asilo antes de competir nos Jogos Olímpicos do Rio", adianta a sinopse oficial da Netflix.

Uma história real e comovente

Yusra e Sarah Mardini, duas jovens sírias que, devido à devastação de seu país causada pela guerra, decidem fugir de Damasco em busca de uma nova oportunidade na Europa.

Em busca de uma nova vida, elas mergulham em um caminho de dor que as leva a diferentes situações, não apenas a de serem migrantes e deixar para trás seu país de origem, mas também deixar para trás sua família e enfrentar as adversidades do mundo hostil dos migrantes, relatou o portal Vogue.

Se não fosse pela sua paixão pela natação e seu fervoroso desejo de competir nas Olimpíadas, as situações de sobrevivência não teriam terminado com sucesso.

A história das irmãs Mardini é uma história real que vai te fazer estremecer com o drama que ambas viveram para realizar seus sonhos.

As protagonistas Manal Issah e Natalie Issah foram acompanhadas em todos os momentos pelas irmãs na vida real Yusra e Sarah Mardini. Ambas estão participando da promoção do filme no Festival de Cinema de Toronto.