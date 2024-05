Netflix: minissérie baseada em fatos reais que vai te prender no sofá

A plataforma Netflix tem uma série de 4 episódios que você pode preparar neste fim de semana para fazer maratonas sentado no seu sofá. Trata-se de ‘Batalha Bilionária - O Caso Google Earth’, uma produção baseada em fatos reais.

Esta produção alemã está entre as mais bem avaliadas pela audiência da N vermelha. “Na década de 1990 em Berlim, um artista e um hacker criaram uma nova forma de ver o mundo. Anos depois, eles se reúnem para processar o Google por violação de patente” narra a sinopse oficial.

O portal Indie Hoy destaca que a série gira em torno da história de dois pioneiros alemães da computação e da informática que são obrigados a recorrer aos tribunais para defender seus direitos como criadores do algoritmo do Google Earth, em uma disputa que parece perdida.

Através de eventos importantes como o início da amizade dos especialistas em informática na Berlim pós-1990 até o início do célebre Silicon Valley, a série narra um laço afetuoso e de lealdade contra os processos judiciais dos Estados Unidos durante a era digital, onde dois alemães enfrentam o gigante digital global Google nos tribunais para processá-los por violação de patentes.

A crítica diz “é brilhante”

A crítica considera a série brilhante "pelo notável controle de ritmo, estilo interpretativo e dosagem de humor para manter um sabor agridoce", destaca o jornal La Nación.

O site especializado The Review Geek considera que “o primeiro episódio é brilhante, combinando a intriga e a intensidade do caso de ‘The Social Network’ com uma crônica do mundo real sobre o que aconteceu com o Google Earth”.

A série é estrelada por Mark Waschke, Mišel Matievi e Leonard Scheicher.