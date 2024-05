Mulher viaja para show de Madonna no RJ e fica desempregada

O que você faria para ir atrás de um ídolo? Maria Solange Paulino Amorim não foi tão longe assim, mas uma ‘simples’ viagem ao Rio de Janeiro para ver o show histórico de Madonna lhe custou uma demissão.

ANÚNCIO

Na última terça-feira (21), a mulher que trabalhava em uma fábrica em São Paulo, utilizou suas redes sociais para avisar sobre o desligamento do emprego.

Maria explica que, não teve um motivo em específico para o afastamento, mas ela acredita que a viagem que fez até o Rio de Janeiro e as entrevistas que deu para contar sua história com a rainha do pop tenha sido a causa.

“Gente, estou desempregada. Infelizmente e eu e minha colega fomos demitidas no dia 15 de maio. Mas quero entender o motivo pelo qual fui demitida. Nós dávamos o sangue pela empresa e, de repente, fomos demitidas”, comunicou Solange.

“Tive umas faltas por ter dado algumas entrevistas, por ter viajado. Na verdade, até atendendo por que fui demitida, mas a Jéssica [companheira de empresa], nunca faltou”.

“Tive algumas faltas antes que foram comprovadas com atestado porque fiquei doente. Outras [faltas] foram liberadas para as entrevistas pela minha chefe”.

“Já estou correndo atrás do outro trabalho e com meu currículo prono para ser entregue a pessoas e empresas que posam me dar um emprego”, disse a mulher.

Solange foi reconhecida por Madonna

Em 2020 Maria Solange viralizou dançando a música ‘Holiday’ e foi reconhecida pela própria Madonna. A mulher é ex-dependente química e, após viralizar, realizou um tratamento em uma clínica, a partir do projeto ‘Parceiros Brilhantes’, de Manaus, no Amazonas.