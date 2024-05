Kate Middleton: o Palácio revela a condição para seu retorno à vida pública

Kate Middleton continua sendo a grande ausente da realeza britânica depois de decidir se afastar de suas obrigações reais para se concentrar na recuperação do câncer que lhe foi diagnosticado há alguns meses atrás.

São poucos os detalhes que do Palácio foram divulgados sobre a doença da princesa de Gales, apesar das exigências dos fãs para saber como ela realmente está.

No entanto, a família real optou por falar sobre o projeto em que Kate tem se concentrado nas últimas semanas e alertaram sobre seu retorno à vida pública.

O que se sabe sobre o retorno de Kate Middleton

Apesar de não ter sido vista, Kate Middleton tem colaborado com o Centro para a Primeira Infância da Royal Foundation, de acordo com uma fonte citada pelo Daily Mail: “Ela tem sido mantida atualizada desde o início do grupo de trabalho, leu o relatório e recebeu informações a respeito”.

Christian Guy, diretor executivo do Centro para a Primeira Infância, afirmou que se trata de “outro momento crucial para o trabalho de Sua Alteza Real na primeira infância” e menciona que está “enormemente grata aos membros do grupo de trabalho” sobre esses avanços.

No meio das novas notícias sobre Middleton, do Palácio asseguraram que ela continua com seu tratamento, deixando claro quando e em que condições ela deve retornar ao público.

"Fomos muito claros de que ele precisa de espaço e privacidade para se recuperar agora. Ele voltará ao trabalho quando receber a aprovação dos médicos", afirmou um assistente real de alto escalão ao veículo de imprensa inglês.

Apesar do novo relatório, mais uma vez a monarquia britânica evitou a todo custo dar detalhes sobre o sofrimento da futura rainha da Inglaterra, que se refugiou em seu marido, o príncipe William, e seus filhos: George, Charlotte e Louis.

O príncipe William também mencionou durante sua visita ao hospital comunitário de St. Mary nas Ilhas Sorlingas do Reino Unido, onde supervisionou a construção de moradias para pessoas sem-teto, que sua esposa está bem, após ser questionado.

"Ela está bem, obrigado", disse educadamente e respeitando a privacidade que sua esposa pediu sobre sua situação atual.

Lembremos que Kate apareceu em março para falar sobre sua doença e foi durante esse vídeo que mencionou que se manteria afastada enquanto se recupera.