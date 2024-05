Jojo Todynho revela já ter data para ir à Angola acompanhar o processo de adoção do menino Francisco

Jojo Todynho já tem data para voltar à Angola para reencontrar o menino Francisco e ver como está o processo de adoção da criança. Segundo o portal Metrópoles, além de revelar que deve ir até o país para acompanhar a adoção de Francisco, Jojo também compartilhou detalhes sobre as obras do quarto do menino.

Conforme a cantora, não é possível dar detalhes sobre o andamento do processo de adoção de Francisco, ela apenas pode dizer que o menino está bem e que o processo segue em andamento. Além disso, ela tem viagem marcada para Angola no mês de agosto. “Não posso dar detalhes de nada, mas para confortar o coração de vocês, em agosto vou para Angola e vamos ver como vai ficar essa situação”.

Quarto quase pronto

Enquanto aguarda do desenrolar do processo de adoção, Jojo segue se preparando para receber Francisco, menino que conheceu no ano passado quando realizou uma viagem a Luanda e será adotado por ela.

Em suas redes sociais, a cantora mostrou como está ficando o quarto que será de Francisco. O espaço está sendo redecorado para receber o menino e já conta até mesmo com espaço para o videogame, painel para a televisão e algumas prateleiras espalhadas pelo local.

“Só um spoilerzinho do quarto de Francisco. Olha que coisa linda! Aqui ele vai colocar o videogame, vai ser uma loucura!”, em seguida, ela revela que a porta do cômodo também foi instalada e aprova o visual.

Jojo e Francisco se conheceram no último ano durante uma viagem da cantora ao país africano. Ela revela que sentiu uma conexão diferente e “impossível de explicar” quando o menino lia uma homenagem feita para ela, e que foi essa energia que a fez decidir adotar o pequeno.