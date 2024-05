Graceland: a neta de Elvis Presley tenta impedir o leilão da casa que herdou

A histórica mansão Graceland, onde Elvis Presley viveu por 20 anos, pode ser leiloada nesta sexta-feira, 23 de maio, no entanto, a negociação está sendo tentada de ser interrompida devido a uma ação movida pela neta do rei do rock, Danielle Riley Keough.

A atriz e filha da falecida Lisa Marie Presley, assegurou em sua petição judicial que é a única herdeira da residência e que está sendo tentada de ser despojada por meio de uma fraude organizada pela empresa responsável pelo leilão, pois eles não possuem os direitos legais sobre essa propriedade.

De acordo com documentos judiciais publicados pela rede CNN, a americana de 34 anos está buscando obter uma ordem de suspensão temporária de qualquer tentativa de venda antes que um tribunal se pronuncie sobre o mérito da questão.

Conflito desde 2018

O relatório do veículo citado indica que a controvérsia com Graceland começou em 2018, quando Lisa Marie Presley teria assinado uma escritura fiduciária para obter um empréstimo de 3,8 milhões de dólares da Naussany Investments and Private Lending LLC, no estado do Missouri. Por isso, a empresa afirma que a mansão em disputa foi usada como garantia para o empréstimo, o qual até a data não foi pago.

Por sua vez, Danielle Riley Keough explicou em sua ação apresentada no Tribunal de Chancelaria do condado de Shelby que a residência localizada no Tennessee não precisa ser leiloada porque é falso que sua mãe tenha assinado tal documento, além disso, o suposto empréstimo não existiu e que o credor Naussany Investments and Private Lending LLC não existe, pois o crédito nunca foi legalizado.

Elvis Presley comprou Graceland em 1957 e viveu lá até sua morte em 1977. Cinco anos depois, foi aberto ao público como um parque temático de história da música e atualmente atrai cerca de 600.000 visitantes por ano.