“Está nos ossos”, JLo compareceu ao lançamento de seu filme sem Ben, mas o que preocupou foi sua ‘magreza’

Jennifer López é uma das celebridades mais famosas e, embora esteja tendo sucesso, está enfrentando polêmicas em sua vida pessoal, pois dizem que está se divorciando de Ben Affleck.

ANÚNCIO

Embora eles não tenham confirmado nem negado nada, existem sinais que levam a pensar que algo não está bem, pois apesar de estarem juntos, seus rostos dizem tudo.

E para aumentar ainda mais os rumores, Jennifer López compareceu à estreia de seu filme ‘Atlas’ em Los Angeles e estava sozinha, sem a presença de seu marido.

Jennifer López compareceu ao lançamento do filme Atlas sem Ben Affleck, mas o que mais preocupou foi sua ‘extrema magreza’

Na noite desta segunda-feira foi a estreia do filme ‘Atlas’ da Netflix, estrelado por Jennifer Lopez, em Los Angeles, e a famosa compareceu ao evento sem seu marido, Ben Affleck.

No entanto, ela usava sua aliança de casamento, mas isso não foi o que chamou a atenção ou preocupou tanto os fãs, mas sim sua ‘extrema magreza’.

E a atriz e cantora usou um look elegante e sexy com uma saia longa e justa ao corpo, que se abria das pernas para baixo, combinada com um top branco sem alças, parecendo espetacular.

Além disso, ela usou o cabelo preso em um coque alto e complementou seu visual com joias muito elegantes.

ANÚNCIO

No entanto, muitos afirmam que ela parece "muito magra" e até diferente, por isso afirmam que parece que está realmente enfrentando um divórcio ou problemas com Ben e isso se reflete em seu peso.

"O que aconteceu?!? Ela estava deslumbrante há apenas um ano", "Acho que seu peso é muito mais preocupante do que seu casamento", "Jenny está ficando bastante magra, isso sim preocupa", "OMG, mas parece outra pessoa, está muito magra e esses braços parecem macarrão", "Ela perdeu muito peso em alguns meses", e "Agora eu dou um nome à magreza de JL sua separação 😮 com razão dizem que o divórcio é a melhor dieta 🔥", foram alguns dos comentários nas redes.

Não é a primeira vez que afirmam que ela parece muito magra, com outros visuais já afirmaram que ela parece muito diferente, de fato, já haviam dito isso no MET Gala com seu visual de vestido longo e elegante.