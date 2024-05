Ela é Karla Sofía Gascón, a mulher trans que triunfou em Cannes ao lado de Selena Gomez por seu filme ‘Emilia Pérez’

Karla Sofía Gascón e Selena Gomez são as protagonistas do filme Emilia Pérez

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón percorreu um longo caminho para triunfar no mundo do entretenimento. Sua história é uma inspiração para a comunidade LGBT+ e ela está no auge do sucesso, compartilhando o papel principal com Selena Gómez e Zoe Saldaña no filme ‘Emilia Pérez’.

Karla Sofía está rodeada dos melhores e até há poucas horas esteve presente na edição 77 do Festival de Cannes, ao lado de Gómez e Saldaña, posando para promover o filme ‘Emilia Pérez’.

Ela é Karla Sofía Gascón, a mulher trans que triunfou em Cannes junto a Selena Gomez por seu filme 'Emilia Pérez' Selena Gomez junto a Karla Sofía Gascón e Zoe Saldaña na celebração de Cannes (Instagram: @selenagomez)

Este é mais um triunfo para a atriz, pintora, designer e escritora trans, desde a apresentação de seu livro, ‘Karsia, uma história extraordinária’, onde conta como foi sua transformação e as dificuldades que teve que enfrentar.

“As pessoas que mudamos em nossa vida não precisamos mudar tudo”, disse em Cannes, conforme relatado pelo portal La Silla Rota.

Uma longa carreira como Carlo Gascón

Gascón atuou no filme mexicano ‘Nosotros los Nobles’ como Peter Pintado, e era anteriormente conhecida como Carlos Gascón, mas após passar por sua transformação como mulher, a atriz espanhola começou a se aventurar em novas produções como ‘La Casa de las Flores’ e recentemente em Cannes.

Além disso, ele foi participante do reality show de culinária MasterChef Celebrity México 2022 e seu caminho tem sido tão frutífero que ele estrela o filme ‘Emilia Pérez’, do diretor francês Jacques Audiard, onde interpreta uma advogada que recebe uma oferta de um líder do narcotráfico para escapar do negócio e se tornar a mulher que ele esperava.

Aos 52 anos, a atriz nascida em Madrid está aproveitando o papel de sua vida após uma longa carreira no cinema e na televisão.

Parar a corrida para a sua transformação

Segundo o portal El Correo, a vida de Gascón mudou em 2018, quando interrompeu sua carreira para dar os primeiros passos em direção a uma mudança de sexo na Unidade de Identidade de Gênero de Madrid. “Durante 45 anos, meu corpo, minha voz e minha maneira de ser foram influenciados drasticamente pela testosterona”.

Depois, ela passou pela sala de cirurgia para se submeter, após dois anos de hormônios, a uma glotoplastia de Wendler, uma cirurgia que consiste em diminuir o comprimento das cordas vocais para que sua voz soasse feminina.

Em Cannes, ele contou que o aspecto de seu personagem em 'Emilia Pérez' que mais o seduziu foi voltar a ser homem.

“Trabalhar na parte do chefe Manitas foi muito mais divertido do que a de Emilia Pérez. Interpretar um traficante mexicano, com uma voz diferente da minha, e cantando, parecia um trabalho lindo. Audiard não queria que eu interpretasse o personagem masculino no início. Tive que convencê-lo enviando vídeos e fotos por meses. Até que, numa manhã, ele me ligou e disse ‘os dois personagens são seus, me deixe em paz’.”