Dizem que Ben Affleck estava “em um momento de loucura” ao se casar com JLo

Parece que o vencedor do Oscar não estava totalmente bem mentalmente quando concordou em se casar com J.Lo

O mundo do entretenimento foi abalado pelos rumores sobre a possível separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez. De acordo com o Page Six do New York Post, Affleck está pressionando para se divorciar de Lopez, descrevendo o casamento deles como um “sonho febril”. Aos 51 anos, Affleck parece estar determinado a encerrar a união de dois anos.

ANÚNCIO

De acordo com a mídia, o ator afirma que a decisão de se casar foi resultado de uma "loucura temporária". Uma fonte próxima ao vencedor do Oscar revelou que Affleck "recuperou o juízo" depois de ter estado tão apaixonado por Lopez, de 54 anos, que não conseguia pensar com clareza.

Apesar de ter sido visto recentemente passando tempo de qualidade com Lopez, agora ele sente que sua mente está clara e está pronto para seguir em frente com sua vida. “Se houvesse uma maneira de se divorciar por motivos de loucura temporária, eu faria”, disse a fonte ao PageSix.

"Ele sente que os últimos dois anos foram apenas um sonho febril, e agora recuperou o senso e entende que simplesmente não há maneira de que isso funcione", acrescentou. Por outro lado, a People também fez alegações sobre como o casal não está alinhado em relação à atenção pública.

Embora a fonte afirme que eles vão continuar juntos devido à sua grande história de amor, outros relatórios sugerem tensões contínuas. Foi dito que o casal tem estado à procura de novas casas, apesar de terem comprado uma mansão de 60 milhões de dólares no ano passado, o que alguns consideram um investimento mais do que uma nova residência conjugal.

As coisas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam condenadas desde o início

Os fãs começaram a notar problemas quando o casal não foi fotografado juntos por quase dois meses. Affleck estava filmando ‘O Contador’ em Los Angeles, enquanto Lopez estava ocupada como copresidente do Met Gala em Nova York. No entanto, recentemente foram vistos juntos, sorrindo e parecendo mais sincronizados.

O relacionamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido um constante vai e vem. Desde o primeiro romance no set de ‘Gigli’, o noivado fracassado em 2004, até o reencontro em 2021 e casamento em Las Vegas em 2022, a história deles tem sido tudo menos simples. Lopez até documentou seu amor em seu álbum ‘This Is Me... Now’.