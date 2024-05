“Dá vergonha”: Jason Momoa é criticado por semelhança de Adria Arjona com sua filha mais velha

Após o suposto romance que Jason Momoa (44 anos) teria tido com Eiza González após seu divórcio com Lisa Bonet, agora o protagonista de Aquaman confirmou que deixou a solteirice ao anunciar seu relacionamento com Adria Arjona (32 anos), atriz e filha do renomado cantor Ricardo Arjona.

ANÚNCIO

A notícia causou grande alvoroço nas redes sociais, com muitos elogios e bons desejos para o novo casal, embora não tenham faltado comentários indesejados sobre a diferença de idade entre eles, já que o famoso é 12 anos mais novo que ela, e a semelhança peculiar que Adria mantém com uma das filhas do famoso.

Vamos lembrar que Momoa e Bonet são pais de Lola Lolani Momoa e Nakoa-Wolf Momoa. Lola é a filha mais velha, nasceu em julho de 2007 e atualmente tem 17 anos; enquanto Nakoa-Wolf nasceu em dezembro de 2008 em Los Angeles.

A semelhança da filha de Jason Momoa com sua namorada

Jason Momoa mostrou estar apaixonado por Adria Arjona nas redes sociais depois de compartilhar algumas fotos de sua última viagem ao Japão, onde ambos estiveram com alguns amigos.

"Japão, você é um sonho tornado realidade, me deixou sem palavras. Estamos muito agradecidos a todos que nos abriram suas casas, criando memórias com novos e velhos amigos, compartilhando outra incrível aventura com meu amor. ON THE ROAM motocicletas e caos", escreveu ao lado do carrossel de fotografias.

Jason Momoa e Adria Arjona O casal já não esconde mais seu amor (Instagram)

Arjona e Momoa trabalharam juntos em 2021, na série da Netflix ‘Sweet Girl’, mas naquela época ele estava casado com Lisa Bonet.

Depois de descobrirem a ligação entre os dois internautas, não demorou muito para compararem a nativa de Puerto Rico com a filha mais nova de Jason, pois muitos acham que elas se parecem muito fisicamente, até mesmo com sua ex-esposa Lisa.

ANÚNCIO

“Pensava que era a Lola, a sua filha, são idênticas”, “Alguém mais viu semelhanças com a sua filha?”, “O que é estar obcecado é semelhante à sua ex”, “Esta nova namorada é muito parecida com a Lola”, “Parece o pai dela, menina, abre os olhinhos”, “É parecida com a ex mas versão jovem”, “Dá arrepios, é parecida com a sua filha”, foram alguns comentários que foram lidos nas redes sociais.

Além das críticas, muitos memes surgiram e até comentários engraçados com letras de Arjona, pois os usuários ficaram surpresos com a ligação entre ‘Aquaman e Arjona’.

“Não sei o que é melhor, ter seu sogro como Arjona WOOOOW! ❤️🙌🏽 Ou ter seu namorado como AQUAMAN haha”, “Meu amigo, se partirem seu coração, você pode ouvir ARJONA, ele é ótimo para a depressão”, “Aquaman seduzindo a vida, seduzindo o amor”, expressaram.