Cantor sertanejo é impedido de entrar no condomínio em que mora após tirar a barba

Mudanças no visual geralmente fazem parte da rotina dos artistas, mas nem sempre elas acabam tendo o efeito esperado. Recentemente, o cantor Luan Pereira viveu um momento inusitado após passar por uma mudança radical. Segundo a Quem, pela primeira vez depois que ficou famoso, o cantor decidiu tirar a barba, mas passou por apuros depois de tomar essa decisão.

Conforme a publicação, Luan, que tem 20 anos, sofreu para conseguir entrar no condomínio em que mora. Aparentemente, o sistema de reconhecimento facial do local não o reconheceu sem a barba.

Ele, é claro, compartilhou o perrengue com seus seguidores e desabafou diante da situação inusitada: “Estou com um sério problema, tô tentando colocar minha cara aqui e não reconhece. Estou tentando entrar no meu condomínio e não consigo mais, nada a ver, nem mudou tanto para falar a verdade”.

Ele precisou de ajuda para entrar no condomínio

Depois de algumas tentativas frustradas, ele precisou da ajuda de um segurança para conseguir entrar no local. Ele precisou explicar para o segurança que o sistema deixou de reconhecer sua aparência depois que ele tirou completamente a barba.

“O amigo! É o Luan! É que eu tô sem barba”, gritou o cantor depois de colocar o corpo para fora do teto solar de seu carro enquanto tenta entrar no condomínio. Ao que tudo indica, a situação inusitada foi resolvida.

No seu perfil do Instagram o cantor também compartilhou o processo de mudança do visual com os seguidores. O vídeo mostra seus últimos momentos com a barba e sua reação ao se ver sem ela. Entre os comentários, muitos elogiaram e ainda o compararam com outro cantor sertanejo famoso.

“Socorro! É o Luan Santana mais novo!”, comparou uma seguidora ao que outra respondeu. “Eu vim ver os comentários para saber se só eu achei que ele ficou a cara do Luan Santana”.

Outro seguidor foi sincero: “Rapaz, nós homens quando tiramos a barba realmente nos transformamos, e nem sempre é para melhor. Mas que ficou mais novo, ficou”.