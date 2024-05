"Bridgerton" é baseado em uma história real? A origem da série da Netflix

Apenas alguns dias após seu lançamento na Netflix, a aguardada terceira temporada de Bridgerton se tornou a série mais assistida na plataforma em todo o mundo e a mais comentada na internet.

Passada no século XIX, durante a época da regência no Reino Unido, a nova parcela da bem-sucedida produção gira em torno do romance entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington.

Cena da terceira temporada de 'Bridgerton' | Netflix (Netflix © 2024)

A trama conquistou corações e reacendeu o interesse sobre sua origem, com muitos espectadores se perguntando se é baseada em uma história real ou se tudo não passa de uma invenção.

A série “Bridgerton” é baseada em uma história real?

A resposta à pergunta é não, Bridgerton não é baseado em uma história real. O projeto da Netflix é uma adaptação da bem-sucedida série literária da escritora americana Julia Quinn.

A saga consiste em oito livros que foram publicados entre os anos 2000 e 2006. Após sua conclusão, Quinn publicou mais obras sobre este universo, incluindo uma saga com quatro partes.

No entanto, embora a cativante história e seus inesquecíveis protagonistas sejam produtos da ficção, tanto os romances quanto a série da plataforma são inspirados em eventos históricos reais.

Cena da terceira temporada de 'Bridgerton' | Liam Daniel / Netflix (Liam Daniel/Netflix © 2024)

Por exemplo, o período de regência na Inglaterra realmente aconteceu. Além disso, nessa época, sim, era celebrada a temporada de debutantes com as jovens da alta sociedade em busca de marido.

Ao trazê-la para a tela, a produtora Shonda Rhimes e sua equipe fizeram várias modificações no material original, resultando em uma série que reimagina o que realmente foi esse período.

Uma grande mudança foi incluir na série a Rainha Carlota, um papel inspirado em uma soberana real que viveu entre os séculos XVIII e XIX e se especula que tinha ascendência africana: Carlota de Mecklemburgo-Strelitz.

Além da esposa do rei Jorge III - que também existiu e tem uma versão na série - a produção incluiu personagens de diferentes raças e culturas para ser mais diversa e inclusiva.

Golda Rosheuvel e India Amarteifio interpretam a Rainha Charlotte de 'Bridgerton' | Netflix

“Muitos historiadores acreditam que a rainha Carlota, que foi uma figura histórica muito real (era esposa do rei Jorge III), tinha uma importante ascendência africana. As pessoas têm discutido isso há anos,” explicou Quinn à People sobre como a série se tornou uma história de época multirracial e multicultural.

“A ideia era: ‘E se isso tivesse sido reconhecido e aceito na época? E se ele tivesse usado sua posição para elevar pessoas de cor a cargos de poder? Como seria então a sociedade?’ Então Bridgerton é uma reimaginação desse mundo e é um mundo maravilhoso nesse sentido... Você assiste e pensa: ‘É assim que a sociedade deveria ser’, acrescentou.”

Em conclusão, embora tome empréstimos da história real, a série "Bridgerton" narra histórias inteiramente fictícias ambientadas em uma realidade alternativa da regência britânica.

Assim como explicado por Lady Whistledown - outro personagem que só aparece na trama da Netflix - no início da primeira temporada: “Não é uma lição de história, é uma ficção inspirada nos fatos”.