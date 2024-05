Belo é visto com aliança de casamento com Gracyanne e revela o motivo para usar a joia

Os fãs do ex-casal Belo e Gracyanne Barbosa estão animados com as possibilidades de uma possível reconciliação entre os dois. Recentemente, alguns seguidores revelaram ver indícios de que o cantor e a influenciadora podem dar uma nova chance ao amor. Segundo publicado pela Quem, o mais recente deles foi a aparição do cantor no programa ‘Conversa com Bial’, exibido na última segunda-feira, dia 20 de maio.

No programa, Belo estava usando sua aliança de casamento, o que causou uma certa agitação entre os fãs que torcem pela volta do casal. Apesar de aparecer com a joia, o cantor se pronunciou sobre o assunto em conversa com o colunista Leo Dias, que afirmou, durante o ‘Fofocalizando’, saber o real motivo para o uso da joia.

Segundo o colunista, o programa foi gravado no dia 28 de março, antes de Belo e Gracyanne divulgarem publicamente o término do casamento. Desta forma, no momento da gravação o cantor ainda utilizava a joia. Apesar disso, alguns ainda tentaram contornar a explicação e apontaram o fato de que o pagodeiro falou no programa como se o primeiro show da turnê comemorativa de 30 anos do Soweto, já tivesse acontecido. No entanto, o colunista logo afastou a possibilidade de manipulação ao revelar que a fala se tratou de uma estratégia de adequação para garantir que a fala de Belo fizesse sentido na data em que o programa fosse exibido.

Belo apareceu de aliança durante o 'Conversa com o Bial'. (Reprodução / X - TV Globo)

Boatos de volta

Os boatos sobre uma possível volta entre Gracyanne Barbosa e Belo vem ganhando força nos últimos dias depois que os dois fizeram algumas publicações enigmáticas em seus respectivos perfis nas redes sociais.

Enquanto Belo publicou uma frase enigmática falando sobre um possível “milagre silencioso”, a influenciadora fitness fez uma collab com o humorista Tirullipa onde participou de algumas brincadeiras. Em uma delas, Gracyanne publicou um vídeo com a legenda “Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele”, deixando seus seguidores eufóricos com uma possível volta do casal.