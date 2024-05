A complicada aposta de Kevin Costner e sua emocionante reação diante da ovação em Cannes

Neste domingo, 19 de maio, Kevin Costner foi homenageado no Festival de Cannes, sendo aplaudido por quase 10 minutos, o que claramente o sensibilizou e o fez não conseguir conter as lágrimas.

O ator de 69 anos compareceu ao histórico festival de cinema para apresentar o primeiro filme de sua tetralogia, ‘Horizon’, ressaltando que a estreia do filme não faz parte da competição cinematográfica realizada na glamorosa Riviera Francesa.

“Já viram o filme, não sei por que foi tão difícil fazer as pessoas acreditarem nele. Não acho que seja melhor do que o resto, mas também não acho que o filme de ninguém seja melhor que o meu. Não saio para o mundo com um projeto que não acredite ser bom”, disse o vencedor do Oscar em 1991 por ‘Dança com Lobos’.

Um sacrifício árduo para alcançar o objetivo

Kevin Costner participou de uma entrevista coletiva programada pelo Festival de Cannes nesta segunda-feira, onde expressou sua visão única de como a indústria cinematográfica mudou drasticamente nos últimos anos, não recebendo tanto apoio financeiro como no passado.

"Me pagaram pouco para fazer cinema, me pagaram muito e agora, honestamente, tenho que investir meu próprio dinheiro para fazê-lo. Tive que hipotecar quatro casas para realizar o sonho desta grande odisseia sobre a conquista do Oeste americano", confessou o artista americano.

Entre risos, Costner indicou que sua presença em Cannes também se deve a uma medida que o ajude a encontrar pessoas interessadas em financiar seu projeto. A última vez que ele dirigiu um filme foi há 20 anos, com ‘Terra de Ninguém’ (2003), que também esteve presente em Cannes. Outros filmes dirigidos por Kevin Costner foram: ‘Dança com Lobos’ (1990, 7 Oscars, incluindo Melhor Filme) e ‘O Carteiro’ (1997).