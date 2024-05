Veja o valor dos cachês mais altos da Virada Cultural em SP

A Virada Cultural de São Paulo aconteceu no último final de semana. Entre atrações culturais em diversas regiões da cidade, artistas famosos também se apresentaram em grandes palcos e também com grandes cachês.

Com um investimento de R$ 60 milhões, 30% a mais que em 2023, o evento contou com um público rotativo de 4,5 milhões, de acordo com a Secretaria Municipal da Cultura.

Veja quais foram os artistas mais bem pagos da Virada Cultural em 2024

A lista é liderada pelo sertanejo Leonardo e pela cantora Claudia Leitte, que receberam R$ 550 mil cada um em suas apresentações. Já Leo Santana, que participou o show de abertura do evento, vem logo em seguida, com um cachê de R$ 500 mil pela apresentação no Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú.

Já Pablo Vittar, que também se apresentou no centro, recebeu a quantia de R$ 357 mil, enquanto Joelma ganhou R$ 300 mil.

Separados por zonas, os cachês ficaram da seguinte forma:

Zona sul

O grupo Raça Negra recebeu R$ 390 mil para se apresentar na zona sul. Quem esteve nessa região também foi Michel Teló, que recebeu R$ 300 mil. Já Latino recebeu o cachê de R$ 120 mil.

Zona norte

Gloria Groove: R$ 400 mil;

Fundo de Quintal: R$ 129 mil;

Edi Rock: R$ 45 mil.

Zona leste

É o Tchan! recebeu R$ 200 mil;

Zeca Baleiro: R$ 80 mil;

Projota: R$ 70 mil.

*Com informações de ‘Metrópoles’.