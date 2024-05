Tony Ramos internado: há novidades sobre o estado de saúde do ator

Tony Ramos está internado desde a última quinta-feira (16) e já passou por duas cirurgias para drenar um hematoma subdural na cabeça. Mas, segundo o último boletim médico divulgado à imprensa, o ator, de 75 anos, apresentou uma leve evolução no em seu quadro clínico.

Segundo informações do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, Tony foi submetido ao exame de tomografia, que apontou uma “importante melhora na evolução do quadro clínico”. Com isso, os médicos afirmam que a saúde do ator da Globo segue estável.

Outra boa notícia aos fãs, amigos e parentes do ator é que Tony Ramos continua lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos, segundo a equipe médica do hospital carioca.

A 1ª cirurgia de urgência de Tony Ramos

Logo que chegou ao hospital, na última quinta-feira (16), Tony Ramos foi levado ao centro cirúrgico para realizar uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural.

Após operação urgente no cérebro, Tony Ramos segue internado e estado de saúde permanece estável (Reprodução/Globo)

A operação de urgência no cérebro do ator foi considerada um sucesso pelo médico Paulo Niemeyer, que divulgou o primeiro boletim médico sobre o famoso, considerando o quadro clínico como estável, após a cirurgia.

De acordo com o jornal O Globo, o procedimento médico teve como objetivo estancar um sangramento intracraniano, que pode ter sido provocado por uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro.

Tony Ramos passou por duas cirurgias na cabeça

No domingo (19), Tony Ramos voltou à mesa de cirurgia e passou por uma outra operação, comandada pelo médico Paulo Niemeyer.

Desta vez, o foco eram alguns hematomas intracranianos. Segundo o boletim médico, divulgado pelo Hospital Samaritano Botafogo, o Tony Ramos seguia “acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”.

Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia no domingo, após o surgimento de novos hematomas intracranianos (Reprodução/Globo)

Porém, a cirurgia feita no fim de semana foi necessária após Tony Ramos apresentar distúrbios de coagulação, responsáveis por formar os novos acúmulos de sangue na região do corpo.

No sábado (18), o ator da Globo tinha deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva.

Tony Ramos assustou toda a família

Com a notícia de que Tony Ramos estava internado, Lidiane Barbosa, esposa do ator, optou em dar alguns esclarecimentos sobre a saúde do veterano da Globo.

Segundo ela, o susto foi muito grande, mas Tony está ótimo: “Está tudo bem. Obrigada, a cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa”, garantiu Lidiane, que está casada com o ator há 54 anos.

A esposa de Tony Ramos também garantiu aos fãs que nunca mentiria sobre o verdadeiro estado de saúde do ator: “Ele tá bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele tá bem”.