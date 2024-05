Tom Brady fará sua estreia como analista da NFL para a FOX: estes são os jogos que ele comentará em 2024

Um dos grandes mistérios do calendário de 2024 da NFL não era saber quais jogos seriam programados para o Natal; contra qual equipe o número 1 do Draft, Caleb Williams, faria sua estreia; ou em que dia seria disputada a revanche do último Super Bowl entre 49ers vs Chiefs. O que muitos queriam saber era qual jogo marcaria a estreia de Tom Brady como comentarista da FOX.

E isso já tem data, hora e local: domingo, 8 de setembro, às 16h25 no horário da costa leste dos EUA, o melhor jogador da história estará em uma das cabines do FirstEnergy Stadium de Cleveland para comentar o jogo entre os locais Browns contra os Dallas Cowboys.

"É muito importante ter os Cowboys. Eles são a equipe da América, embora me custe dizer isso porque foram concorrentes por muito tempo. Mas nesse novo papel, eu sei o quão importante os Cowboys são para essa rede e eles têm uma grande história", disse Brady em um programa especial da FOX.

Quem será o parceiro de Brady nas transmissões da FOX?

O ex-jogador dos Patriots e dos Buccaneers anunciou sua aposentadoria definitiva da NFL em fevereiro de 2023 e, naquela altura, já estava claro que seria comentarista da FOX assim que pendurasse o capacete. O acordo é de 10 anos e um total de 375 milhões de dólares, ou seja, Brady receberá 37,5 milhões por temporada.

Obviamente, o contrato o torna o principal comentarista da rede e, portanto, trabalhará com Kevin Burkhardt como narrador, juntamente com o trabalho de campo dos repórteres Erin Andrews e Tom Rinaldi.

O que se sabe sobre os outros jogos que Brady vai comentar?

Os meios de comunicação especializados dos Estados Unidos já possuem uma lista dos jogos que o GOAT (Greatest Player of All Time) comentaria, que mistura os oficiais anunciados pela FOX como os ‘Jogos da Semana’ e outros que são especulações e que posteriormente deveriam ser confirmados pela emissora:

Semana 1: Browns vs Cowboys A estreia de Brady.

A estreia de Brady. Semana 2: Patriots vs Seahawks. O primeiro jogo dos Patriots em casa e também a reedição do Super Bowl XLIX, onde New England derrotou dramaticamente Seattle, conquistando o quarto título na carreira de Brady.

O primeiro jogo dos Patriots em casa e também a reedição do Super Bowl XLIX, onde New England derrotou dramaticamente Seattle, conquistando o quarto título na carreira de Brady. Semana 3: Cowboys vs Ravens . Jogo emocionante.

. Jogo emocionante. Semana 4: 49ers vs Patriots. A equipe de Brady contra a equipe da qual Brady era fã quando criança na Califórnia.

A equipe de Brady contra a equipe da qual Brady era fã quando criança na Califórnia. Semana 6: Cowboys vs Lions. Outro grande jogo, reedição de um dos jogos mais polêmicos de 2023.

Outro grande jogo, reedição de um dos jogos mais polêmicos de 2023. Semana 7: 49ers vs Chiefs. A FOX coube o jogo mais chamativo da temporada regular, revanche do último Super Bowl.

A FOX coube o jogo mais chamativo da temporada regular, revanche do último Super Bowl. Semana 9: Packers vs Lions. Um confronto que pode definir o campeão da Divisão Norte da NFC.

Um confronto que pode definir o campeão da Divisão Norte da NFC. Semana 12: Packers vs 49ers. Dois times com aspirações de vencer a Conferência Nacional.

Dois times com aspirações de vencer a Conferência Nacional. Semana 13: Cowboys vs Giants. Um clássico da Divisão Leste da NFC e na quinta-feira do "Dia de Ação de Graças".

Um clássico da Divisão Leste da NFC e na quinta-feira do "Dia de Ação de Graças". Semana 14: Rams vs Bills. Um dos jogos mais importantes dessa rodada.

Um dos jogos mais importantes dessa rodada. Semana 15: Eagles vs Steelers. Os times da Pensilvânia se enfrentam.

Os times da Pensilvânia se enfrentam. Semana 16: Ravens vs Steelers. Clássico. Rivalidade direta pela Divisão Norte da AFC. Jogaço.

Clássico. Rivalidade direta pela Divisão Norte da AFC. Jogaço. Semana 17: Eagles vs Cowboys. Um duelo divisional de grandes implicações na penúltima rodada da temporada regular.

Além disso, a dupla Burkhardt-Brady comentará um jogo em cada rodada dos playoffs da NFL e, é claro, serão responsáveis pela transmissão principal do próximo Super Bowl (9 de fevereiro de 2025 em Nova Orleans), que, de acordo com o sistema de rotação entre os canais detentores dos direitos, nesta temporada é da FOX.