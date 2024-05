“Sentia-me muito sexy”, Nicola Coughlan celebra suas curvas em cenas íntimas de Bridgerton e quebra estereótipos

A terceira temporada de Bridgerton chegou à Netflix neste fim de semana e tem como protagonistas Penélope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados por Nicola Coughlan e Luke Newton.

Embora apenas quatro episódios tenham sido lançados, a série não decepcionou e, é claro, teve suas reconhecidas cenas de sexo, desta vez protagonizadas por uma atriz de grande porte que surpreendeu com uma confissão.

E a atriz Nicola Coughlan revelou recentemente que foi ela quem deu a ideia de incluir cenas de sexo no roteiro para celebrar seu corpo e deu uma grande lição.

Nicola Coughlan explica por que pediu que incluíssem cenas de sexo de Penélope Featherington

Durante uma recente entrevista, Nicola Coughlan afirmou que pediu para incluir cenas de sexo em Bridgerton para zombar daqueles que a criticam por seu corpo.

"Pedi especificamente que fossem incluídas certas linhas e momentos. Há uma cena em que estou muito nua diante da câmera, e essa foi minha ideia, minha escolha. Sentiu-se como o maior 'foda-se' a toda a conversa em torno do meu corpo, foi incrivelmente estimulante. Senti-me bonita naquele momento e pensei: 'Quando tiver 80 anos, quero me lembrar disso e lembrar o quão incrivelmente sexy eu parecia'", disse a atriz à revista Stylist, dando uma grande lição.

Nicola afirmou sentir-se confortável com esse tipo de cena e até achou "libertador" para ela. "No final do dia, estávamos os dois deitados debaixo de uma manta, sem roupa, apenas relaxando. Estávamos dizendo: 'É por isso que os nudistas fazem isso'", revelou a famosa.

Isso certamente encantou os fãs e especialmente as mulheres que têm corpos reais como a Nicola e se veem representadas na tela grande, o que recebeu aplausos.

A segunda parte da terceira temporada de Bridgerton chegará à Netflix em 13 de junho deste ano e os fãs estão ansiosos para vê-la.