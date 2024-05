Selena Gomez surpreende com looks em Cannes, mas com um é criticada e com outro elogiada

O Festival de Cinema de Cannes, um dos eventos cinematográficos mais prestigiados e glamurosos do mundo, celebra anualmente o melhor do sétima arte na encantadora Riviera Francesa. Desde sua fundação em 1946, Cannes se tornou um ponto de encontro entre cineastas, atores, críticos e fãs de todo o mundo.

Mas este festival não é apenas uma plataforma para a estreia de filmes altamente aguardados, mas também uma vitrine de estilo e glamour, onde as estrelas desfilam pelo icônico tapete vermelho, marcando tendências e deixando sua marca. É assim que este ano, Selena Gomez se tornou uma das estrelas mais comentadas nas redes sociais.

Embora Lily Gladstone, Anya Taylor-Joy, Hunter Schafer, Emma Stone e Eva Longoria tenham brilhado em sua passagem pelo tapete vermelho e em cada um dos eventos que ocorrem durante o Festival, a estrela de ‘Homicídios ao Domicílio’ não ficou para trás com seus looks. No entanto, entre o leque de combinações que mostrou, uma a levou a ser elogiada e a outra, foi alvo de críticas por “parecer velha”.

Criticam Selena por se vestir “como uma velhinha”

Selena fez uma entrada triunfal em Cannes, França, parecendo uma verdadeira estrela. A atriz foi vista na cidade francesa vestindo um mini vestido branco de malha com peplum da marca Self-Portrait, acompanhado de elegantes sapatos de salto em preto e branco.

Para completar seu sofisticado visual, Selena optou por brincos de Jennifer Meyer, óculos de sol brancos e uma bolsa da Aspinal of London, mostrando seu impecável senso de moda. Além disso, ela aproveitou para posar gentilmente com os fãs que a esperavam, irradiando charme e elegância.

Apesar disso, a atriz se tornou alvo de zoação e críticas por sua aparência, pois alguns consideram que “deveria se vestir de forma mais jovem”. Além disso, os haters aproveitaram para apontar “sua má postura” e seu físico “sempre em mudança”.

"Que estranho.... não entendo nada, nem seu humor, nem suas roupas, nem seu "estilo" (se é que tem) ... não sei... ele PRECISA urgentemente de um bom assistente de imagem e estilo e de tudo." "Parece uma vovó." "Deveria se vestir de forma mais jovem", lê-se nas redes sociais.

O visual de diva de Selena Gomez no Festival de Cannes

Pouco depois de aterrissar no sul da França na sexta-feira, Gómez foi vista saindo do lendário Hôtel Martinez com um vestido digno de uma estrela de cinema. Para sua saída noturna, a atriz escolheu um vestido azul-marinho justo ao corpo que apresentava uma silhueta sexy com ombros descobertos combinada com um decote pronunciado acentuado com babados de tecido preto. Para os sapatos, a atriz optou por um par de saltos pretos com ponta e uma pequena bolsa combinando.

Embora alguns afirmem que ela “quebrou as regras” com este conjunto ao combinar preto com azul, foram maiores os aplausos que ela recebeu. “Ela é tão bonita”. “Que linda! 😍 Muito sorridente com o público, seus fãs, a imprensa, que sem eles não há carreira artística 👏💯🌸✨”. “O preto lhe cai muito bem ❤️ e lábios vermelhos”. “Uma diva!! adoro como fica nela”. “Linda, simples e elegante”.

Diante das críticas que tem recebido, muitos têm saído em sua defesa. "O que me importa nela é que é acessível com seus fãs e tira um tempo para tirar algumas fotos. E quanto aos outros que pensam que o mundo é deles e passam como um raio." "Quando vão entender que não é por vontade própria, é por causa de sua doença (Lúpus). Seus ossos são afetados, sua postura, ela incha, etc etc." "Selena faz seu melhor esforço todos os dias para ser melhor e seguir em frente com sua doença, mas vocês só criticam", expressam.

É importante destacar que a presença de Gomez neste festival é importante, pois ela apresentará seu filme “Emilia Pérez”, após um ano bem-sucedido com a série ‘Homicídios ao Domicílio’.