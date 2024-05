Selena Gomez desencadeia rumores de gravidez com este vestido em Cannes

A cantora e atriz levantou suspeitas de gravidez com este vestido em Cannes

Há alguns dias, Hailey e Justin Bieber anunciaram que estão esperando o primeiro filho e muitos se perguntam como Selena Gomez está lidando com isso, já que Justin foi seu ex.

No entanto, a atriz e cantora está vivendo o seu melhor momento tanto a nível profissional como pessoal, pois não só está a ter sucesso no cinema e na música, mas também tem uma relação sólida com Benny Blanco.

Através das redes sociais e entrevistas, a cantora e o produtor musical deixaram claro que o relacionamento deles é sério e estão mais apaixonados do que nunca, a ponto de já poderem ter um bebê? Isso é o que se especula.

Selena Gómez desencadeia rumores de gravidez com este vestido em Cannes

Neste fim de semana, Selena Gomez deslumbrou no Festival de Cinema de Cannes com diferentes vestidos com os quais exibiu sua figura espetacular.

No entanto, com um deles despertou suspeitas de gravidez, pois até cobria a área do abdômen, o que fez muitos pensarem que a famosa poderia estar grávida.

A famosa atriz e cantora usava um vestido longo e justo em preto da Saint Laurent, com branco na área do decote, mas muitos pensaram que estava grávida porque havia um pequeno inchaço na região do abdômen, que ela tentou disfarçar colocando as mãos lá várias vezes.

"OMG acho que vejo uma barriguinha de gravidez", "não me matem, mas acho que ela está grávida", "vou morrer se a Selena e a Hailey estiverem grávidas ao mesmo tempo haha", "será que está grávida, parece que tem um volume", "sei que a Selena seria a melhor mãe, ficaria muito feliz por ela", e "definitivamente acho que está grávida", foram alguns dos comentários nas redes.

No entanto, não é a primeira vez que se especula que a famosa está grávida, e é que há anos ela está lutando contra o lúpus, e ela comentou que isso a faz ganhar peso, então pode ser apenas isso.