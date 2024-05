Roque internado: Assistente de Silvio Santos não apresenta danos neurológicos

Roque, o ex-assistente de Silvio Santos no SBT, não apresenta danos neurológicos, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, interior de São Paulo.

ANÚNCIO

Internado desde o último sábado (18), o eterno assistente do Programa Silvio Santos também apareceu sentado na cama do hospital para acalmar os fãs, amigos e parentes.

Aos 87 anos, Roque desmaiou em um restaurante e foi levado pela família ao hospital, onde continua internado. A foto foi divulgada por Maísa Alves, assessora de imprensa do SBT.

Segundo ela, a imagem foi feita por Junilda Nogueira, esposa de Roque. A assessora do SBT também tranquilizou os fãs ao informar que o assistente de Silvio Santos “está bem”.

O que diz o boletim médico sobre Roque

De acordo com a equipe médica do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP), o famoso está em recuperação e sua saúde é estável. Roque também segue sem danos neurológicos e aguarda um exame de imagem do crânio para complementar o diagnóstico.

Sangramento no crânio leva Roque, assistente de Silvio Santos, ao hospital (Reprodução/SBT)

Porém, devido ao desmaio no restaurante, Roque continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhamento médico.

Confira o boletim médico completo!

“Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24.

ANÚNCIO

No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica”.

Como Roque foi parar no hospital?

Aos 87 anos, o ex-assistente de Silvio Santos foi diagnosticado com um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça.

Segundo a equipe médica do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o quadro clínico do animador e diretor de auditório do SBT é estável.

Roque trabalhou 50 anos no SBT e teve momentos marcantes ao lado de Silvio Santos (Reprodução/SBT)

Com a notícia se espalhando, Janilda Nogueira, mulher de Roque, disse que o assistente de Silvio Santos passou por diversos exames e também pelo raio-x, mas a primeira noite no hospital foi tranquila.

Esta foi a segunda vez que Roque foi internado devido a problemas na região da cabeça. Em 2017, o ex-contratado do SBT chegou a implantar uma válvula na cabeça para o tratamento de hidrocefalia.

Em outubro de 2023, Roque também foi internado. Na época, a esposa usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs e pediu orações pela saúde do assistente de palco de Silvio Santos.