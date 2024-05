Renascer: Alma de Maria Santa ajuda Teca durante o trabalho de parto

Em Renascer, o espírito de Maria Santa (Duda Santos) ajuda no parto de Teca (Livia Silva)

Em Renascer, o espírito de Maria Santa (Duda Santos) vai ajudar no trabalho de parto de Teca (Livia Silva). As duas vão se encontrar quando a protegida de Buba (Gabriela Medeiros) tiver uma crise de pânico e fugir da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Mesmo com medo da alma da mãe de José Venâncio (Rodrigo Simas), Teca confia no sobrenatural e segue as indicações de Santinha, que acaba levando a grávida para a casa de Morena (Ana Cecília Costa), onde ela dá à luz em segurança.

Antes disso, Teca questiona se a personagem de Duda Santos na novela é uma santa. Com medo, a grávida de Renascer pergunta o que o espírito quer dela e Maria diz que apenas quer ajudar a jovem.

Após ataque de pânico em Renascer, Teca (Lívia Silva) foge da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Estevam Avellar/Globo)

“Eu sou apenas Maria e eu quero muito ajudar você. Vem comigo, Maria Tereza, sua hora e a hora do seu filho está próxima”, diz a falecida esposa de José Inocêncio, que também apareceu no enterro de José Venâncio para tranquilizar o marido.

A verdade sobre a fuga de Teca antes do parto

Seguindo o roteiro da primeira versão de Renascer, Teca foge da fazenda de José Inocêncio com medo que o coronel descubra toda a verdade sobre o seu filho.

Em 1993, Teca era uma mulher branca que engravidou de um rapaz negro e, por isso, ela tinha medo de que todos soubessem que o bebê não era herdeiro dos Inocêncio por causa da cor.

Na cena original, Teca tem uma grande crise de consciência e foge com apenas uma mala da fazenda. Mas, as dores do parto foram tão intensas que ela precisou parar de fugir para o nascimento da criança.

Os atores Marcos Palmeira, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Pedro Neschling, Patrícia França, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr, Juan Paiva, Quitéria Kelly, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Gabriela Medeiros, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater estão no elenco de Renascer.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.