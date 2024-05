Quanto que a realeza espanhola desembolsou para dar fim em video de Letizia

Quando tudo indicava que a família real espanhola teria deixado para trás a polêmica gerada por Jaime del Burgo com suas recentes declarações no final do ano passado, agora um novo rumor sobre a rainha Letizia surge para questionar sua reputação e imagem.

O que dizia a rainha Letizia sobre a monarquia espanhola em um suposto vídeo?

Recentemente foi divulgado que o Palácio de la Zarzuela teria pago uma quantia milionária para fazer desaparecer um vídeo de alguns anos atrás no qual, supostamente, Letizia Ortiz falava negativamente da monarquia espanhola.

Rei Felipe VI e rainha Letizia (Getty Images)

De acordo com o que Joaquín Abad comentou em seu livro ‘Letizia, uma biografia não autorizada’, o vídeo em questão teria sido eliminado por meio de uma operação secreta realizada pela instituição real.

Enquanto o material audiovisual teria ocorrido durante o período em que a rainha da Espanha, quando ainda era jornalista e estudava no México, expressava opiniões contra a monarquia espanhola e demonstrava seu apoio à república, de acordo com o que é relatado no site Vanidades

De acordo com o que Abad comenta em sua obra, este material visual foi adquirido pelo próprio Palácio da Zarzuela, através da Televisão Espanhola, e teria desembolsado uma quantia exorbitante de 1 milhão de euros a um estudante mexicano que possuía o vídeo.

Rainha Letizia e princesa Leonor (Getty Images)

Enquanto Alfredo Urdaci, um antigo chefe de Letizia nos noticiários da TVE, supostamente teria atuado como intermediário para facilitar a compra e aquisição do mesmo. Enquanto a pessoa que tinha o vídeo em mãos foi até Torrespaña meses antes do casamento real para negociar a venda.

No entanto, é importante lembrar que o que é exposto no livro permanece apenas como um rumor, uma vez que, até o momento, não há nenhuma fonte ou prova que realmente possa comprovar a existência desse material audiovisual.