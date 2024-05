Paul Walter se junta ao elenco de ‘Quarteto Fantástico’: confira o personagem que ele interpretará

O ator Paul Walter Hauser gerou emoção entre os fãs ao se juntar ao elenco do próximo filme do Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

ANÚNCIO

Embora o papel que ele interpretará tenha sido mantido em segredo, Hauser deu algumas dicas sobre seu personagem e suas motivações para se juntar ao projeto.

Apesar de a maioria do elenco principal já ter sido revelado, o papel de Hauser tem sido objeto de especulação.

Em uma entrevista com o Screen Rant, Hauser revelou:

“Portanto, tudo o que posso dizer é que eu estou no filme ‘O Quarteto fantástico’ até ser demitido ou o elenco ser alterado”.

E continuou: “Não posso dizer nada sobre o personagem que estou interpretando, mas sei que está dentro do léxico e mitologia das histórias do ‘Quarteto Fantástico’. E é um personagem muito diferente que estou empolgado em interpretar e estou estudando e planejando muito o universo do meu personagem”.

Ele mencionou: “Mas sempre quis fazer parte de um universo cinematográfico. Passei muito tempo tentando fazer campanha para interpretar o Pinguim no filme de Matt Reeves, e isso, é claro, foi para Colin Farrell e ele fez um trabalho magistral e era totalmente diferente do que eu estava tentando fazer”.

ANÚNCIO

Guiado pelo instinto

Durante a entrevista, o ator também mencionou que teve um pressentimento que o levou a se envolver. Ele disse o seguinte:

"Portanto, agradeço muito à Marvel por me dar a oportunidade e por confiar em mim com um papel que me permita fazer parte dessa família. Estou realmente animado para participar", continuou.

"Acho que são as pessoas envolvidas. Os roteiristas, o diretor, Matt Shakman, os chefes de departamento e o elenco. Simplesmente olhei para ele e disse, tenho um instinto visceral de que este será um filme especial comigo ou sem mim, e quero fazer parte disso", continuou.

E concluiu: “Seja qual for a pequena peça do quebra-cabeça que me colocarem para interpretar nesse filme, vou me entregar de corpo e alma, e tentarei aproveitar o processo, porque é muito especial ser um garoto que cresceu curtindo quadrinhos, programas e filmes de animação, e agora poder fazer parte disso. É realmente especial”.