Em um movimento que desafia a corrente predominante da indústria do entretenimento, figuras proeminentes como Liam Neeson e Sharon Stone levantaram a voz em defesa de Kevin Spacey. Spacey, conhecido por suas magistrais interpretações em projetos como “House of Cards” e “Beleza Americana”, foi banido desde 2017 devido a acusações de agressão sexual que foram finalmente descartadas pelos tribunais.

ANÚNCIO

O impulso para esta campanha de apoio surgiu após a exibição do documentário "Desmascarando Spacey" (Spacey Unmasked) no Channel 4 do Reino Unido. Este documentário revisita o caso de Spacey, oferecendo uma perspectiva que levou vários de seus colegas a questionar a gravidade de seu cancelamento. Liam Neeson, uma das vozes mais proeminentes neste clamor pela reabilitação de Spacey, descreveu o ator como "um bom homem e um homem de caráter". Neeson enfatizou que a indústria cinematográfica e teatral "precisa e sente falta" de Spacey, elogiando seu talento excepcional tanto no palco quanto na tela.

Os atores que clamam pelo retorno de Kevin Spacey a Hollywood: "A indústria precisa dele"

Sharon Stone, por sua vez, expressou ao The Telegraph sua profunda admiração por Spacey, descrevendo-o como "elegante e divertido, generoso até o extremo". A atriz também criticou a forma como Spacey tem sido tratado, qualificando-o como "terrível". Stone argumentou que Spacey tem sido injustamente apontado, sugerindo que a indústria deveria refletir sobre seu próprio papel nos eventos que levaram à sua queda.

Kevin Spacey Netflix

Desde 2017, Spacey tem sido uma figura central nas discussões sobre censura e punição em Hollywood, especialmente no contexto do movimento MeToo. As acusações contra ele coincidiram com o escândalo de Harvey Weinstein, o que amplificou o escrutínio público e profissional sobre Spacey. No entanto, ao contrário de Weinstein, Spacey foi absolvido das acusações nos tribunais do Reino Unido e dos Estados Unidos no ano passado.

Kevin Spacey AFP (DANIEL LEAL/AFP)

Além de Neeson e Stone, outras figuras proeminentes como Stephen Fry e F. Murray Abraham expressaram seu apoio a Spacey. Segundo o The Telegraph, eles argumentam que a comparação entre Spacey e Weinstein tem sido “desproporcional” e que o julgamento público contra Spacey foi precipitado e influenciado pela atmosfera de censura do momento. Para muitos, a defesa de Spacey não busca apenas restaurar sua carreira, mas também incentivar uma reflexão mais profunda sobre como a indústria lida com as acusações e protege seus membros.