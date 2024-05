O peso que Melissa Joan Hart carrega: sente culpa por ter levado Britney ao seu primeiro clube

Numa entrevista recente, a atriz Melissa Joan Hart revelou seu arrependimento por ter levado Britney Spears a seu primeiro clube noturno. Essas declarações surgiram enquanto Hart recordava a estreita amizade que teve com a Princesa do Pop. Seu vínculo se originou no set do videoclipe de ‘You Drive Me Crazy’, onde as duas trabalharam juntas. Hart, conhecida por suas séries de sucesso ‘Clarissa Sabe Tudo’ e ‘Sabrina, Aprendiz de Feiticeira’, conheceu Spears em 1999, quando a cantora tinha apenas 17 anos.

‘(You Drive Me) Crazy’ foi um dos singles principais do álbum de estreia de Spears, Baby One More Time, e também fez parte da trilha sonora do filme ‘Drive Me Crazy’, estrelado por Hart e Adrian Grenier. Após a filmagem e a promoção do videoclipe, ambas as artistas começaram a construir uma amizade. “Britney e eu fizemos muita imprensa juntas. Nos divertimos muito durante esse tempo”.

Melissa Joan Hart refletiu sobre seu vínculo com Britney Spears

Melissa relatou que adorava sair para dançar e que sempre sabia ser responsável, sabendo quando parar. No entanto, reconheceu que Spears, por ser menor de idade e nova nesse tipo de ambiente, estava mais vulnerável. "Ela era menor de idade e jovem, mas naquela época eu pensava, 'Vamos sair e nos divertir apenas'", lembrou Hart. Com o tempo, Hart refletiu sobre aquele momento e sente uma grande responsabilidade por ter introduzido Spears naquele mundo.

Eles fizeram muita imprensa juntas (Agencias)

“Sinto-me realmente culpada por isso até hoje, porque deveria ter sabido, sendo como uma irmã mais velha para ela”, confessou. A vida de Spears tomou um rumo complicado à medida que sua fama crescia, sendo frequentemente vista em festas no início dos anos 2000. Em 2008, foi colocada sob tutela de seu pai, Jamie Spears, após uma série de problemas de saúde mental.

Elas eram muito amigas (Agencias)

Foi apenas em novembro de 2021 que um juiz pôs fim à medida, após anos de campanhas nas redes sociais pelos seguidores da intérprete no movimento #FreeBritney. Melissa Joan Hart continua sua carreira na atuação e produção. Seu projeto mais recente é o filme da Lifetime, ‘The Bad Guardian’, inspirado em parte pelas histórias de Spears e Wendy Williams, outra celebridade que enfrentou uma situação de tutela. Neste filme, Hart interpreta uma mulher que tenta resgatar seu pai de uma tutora corrupta. ‘The Bad Guardian’ estreou em 18 de maio na Lifetime.